KBC doet beter dan verwacht in tweede kwartaal

Met een nettowinst van 210 miljoen euro doet de bank- en verzekeringsgroep beter dan analisten hadden voorspeld. CEO Johan Thijs blijft bij de prognose voor een coronafactuur van 1,1 miljard over heel 2020.

De impact van die crisis was ook in het tweede kwartaal navenant, ook al zijn de cijfers waarmee KBC woensdagochtend kan uitpakken beter dan voorspeld.

Tussen april en eind juni boekte de groep 845 miljoen euro aan waardeverminderingen op kredieten die niet of laattijdig werden terugbetaald. In combinatie met dalende rente-inkomsten leidde dat ertoe dat de nettowinst bijna drie kwart lager uitkwam dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Kostenbesparingen

In de eerste drie maanden was KBC nog voor 5 miljoen euro in het rood gegaan. Dat was toen deels te wijten aan de slechte prestatie van de marktenzalen, die te lijden hadden aan het tumult op de financiƫle markten in de aanloop naar de coronacrisis. Die tradinginkomsten hebben zich in het tweede kwartaal hersteld.

-6% KBC let op de kleintjes De bankgroep drong de werkingskosten tegenover het eerste kwartaal met 6 procent terug

Bovendien heeft KBC de kosten verder kunnen drukken. De werkingskosten liggen vandaag 8 procent onder die van vorig jaar en 6 procent onder het peil van het eerste kwartaal, klinkt het.

Geen interimdividend

KBC bevestigt tenslotte dat het geen interimdividend in het najaar zal uitkeren. Nadat de ECB eerder dit jaar de banken had opgelegd om hun cash zoveel mogelijk in huis te houden, had KBC al zijn normale dividend over 2019 geschrapt.