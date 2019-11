KBC dooft Luxemburgse fondsenpoot uit

KBC Asset Management, zoals die divisie heet, wil haar activiteiten in Luxemburg volgend jaar overdragen naar België. Concreet gaat het om de onderdelen die instaan voor het beheer van de KBC-fondsen die in Luxemburg worden uitgegeven en het competentiecentrum voor het beheer van vastrentende en geldmarktfondsen van KBC Asset Management.

Meer efficiëntie

'Het is de bedoeling dat we daardoor meer aan efficiëntie kunnen winnen en dat onze organisatiestructuur duidelijker wordt', licht een woordvoerder van KBC de beslissing toe. 'Voor de klanten wijzigt er niets. De 22 betrokken medewerkers, vooral fondsenbeheerders, krijgen de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij KBC Asset Management in België, geeft de financiële groep nog mee.

Luxemburg geldt al sinds jaar en dag als het Walhalla van de fondsenindustrie, en kent de grootste fondsenmarkt na de VS. Spelers in de branche vinden het land aantrekkelijk voor de juridische en fiscale stabiliteit - het statuut van fiscaal paradijs geniet Luxemburg al een tijdje niet meer. 'Bovendien wogen de fiscale voordelen van de aanwezigheid in Luxemburg al een tijd niet meer op tegen de hoge kosten, van onder meer de expats', valt te horen in de wandelgangen.