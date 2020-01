'KBC draagt Koenraad Debackere voor als voorzitter'

Screening

Debackere wordt momenteel gescreend door de toezichthouders. Die screening - die in België wordt gehouden door de Nationale Bank en in Frankfurt door de Europese Centrale Bank - moet uitmonden in een 'fit and proper attest'. Als dat gebeurt kunnen de KBC-aandeelhouders Debackere op 7 mei formeel benoemen op de algemene vergadering.

Dat KBC de naam nog verzwijgt is begrijpelijk. Wie een naam in de markt zet die nog niet gescreend is, loopt risico. Voor Debackere worden geen problemen verwacht. Hij zetelt al in de raad van bestuurder van KBC en lijkt vanuit meerdere opzichten de ideale persoon voor het voorzitterschap. Hij is al­gemeen beheerder van de KU Leuven, maar heeft ook een sterk technologieprofiel en dat komt de bank van pas bij de digitalisering van zijn activiteiten.