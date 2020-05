KBC duikt licht in het rood door corona en bankentaks

Voorlopig kon KBC de inkomsten uit de verkoop van nieuwe producten nog op peil houden door het succes van de verkoop op afstand. De cruciale rente-inkomsten gingen zelf nog vooruit tot 1,195 miljard euro. Maar de beurscrash leidde tot verliezen in de tradingroom en afboekingen in de verzekeringsportefeuille, samen goed voor een verlies van 385 miljoen euro.

Ook de Belgische bankentaks van 222 miljoen euro, die traditioneel in het eerste kwartaal in de boeken komt en waartegen Thijs zich recent nog afzette , woog op de cijfers van de Belgische tak, die 86 miljoen euro in het rood dook.

In Tsjechië en de andere Europese markten (Oost-Europa en Ierland) werd wel nog winst geboekt. Maar de bank merkt op dat de rugwind in Tsjechië zal afnemen nu ook de lokale centrale bank de rentevoeten heeft verlaagd. De totale rente-inkomsten van de groep zullen dit jaar uitkomen op 4,3 miljard euro, enkele honderden miljoenen minder dan eerst geschat (4,65 miljard euro).

Probleemkredieten

De post die het meest in de gaten te houden is, de waardeverminderingen op probleemkredieten, steeg naar 141 miljoen euro. Dat is meer dan analisten hadden verwacht (119 miljoen). Daarvan is 43 miljoen euro strikt coronagerelateerd.