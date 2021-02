KBC duwt digitale gaspedaal verder in

KBC-CEO Johan Thijs investeert de komende jaren 1,4 miljard euro extra in de digitalisering nu de digitale verkoop hard is gestegen. 'Eerdere investeringen werpen hun vruchten af.'

De Belgische bank-verzekeraar zal in 2021-2023 1,4 miljard euro investeren in digitalisering. Daarbij wordt onder meer verder gebouwd op Kate, de digitale assistente die klanten helpt via spraakherkenning en artificiële intelligentie.

Sinds 2017 pompte Thijs al 1,5 miljard euro in het digitaliseren van allerlei back-officeprocessen, het volledig digitaal beschikbaar maken van sommige producten voor zijn klanten via de app en een webbankingplatform. Die strategie heeft vruchten afgeworpen, vindt Thijs, want net daardoor was KBC klaar om tijdens de pandemie de verregaande digitale boost door de lockdowns op te vangen.

Met een nettowinst van 538 miljoen euro, een daling met 23 procent, legt Thijs exact het cijfer van de gemiddelde analistenverwachting voor. De Belgische bankverzekeringsactiviteiten tekenden met 396 miljoen euro voor het leeuwendeel van de winst. Over heel 2020 komt de nettowinst uit op 1,44 miljard euro, een daling van 42 procent door de coronacrisis.

KBC boekte in het vierde kwartaal voor 57 miljoen euro waardeverminderingen op zijn kredietportefeuille. Dat is minder dan de 75 miljoen euro het jaar voordien. De coronaprovisies die KBC over heel 2020 aanlegde, voor kredieten die te laat of niet terugbetaald worden, lopen op tot 783 miljoen euro. De totale waardevermindering op kredieten lopen in 2020 op tot 1,074 miljard euro tegenover 217 miljoen euro het jaar voordien.

De rente-inkomsten daalden met 5 procent in het vierde kwartaal. Voor het volledige boekjaar gaat het om een tiende minder. KBC zag de marges op nieuwe woonkredieten stijgen, maar de lagere herbeleggingsrentes deden dat effect meer dan teniet. De verzekeringstak kon vorig jaar profiteren van lage schadeuitbetalingen en een sterke groei van de levensverzekeringen.

Ook de eerder aangekondigde besparingen hebben vruchten afgeworpen. De exploitatiekosten zakten vorig jaar met ruim 150 miljoen euro, een daling van 6 procent. In het vierde kwartaal was er wel een stijging van 4 procent.

Dividend

0,44 Dividend In de lente krijgen de KBC-aandeelhouders een eerste beperkt brutodividend van 0,44 euro.

Zoals verwacht wil Thijs zich strikt houden aan de aanbevelingen van de toezichthouder ECB over de beperking van het dividend. In mei zal een beperkt brutodividend van 0,44 euro per aandeel worden voorgesteld aan de aandeelhouders.

Maar als de toezichthouders de beperkingen in het laatste kwartaal opheffen, wil KBC zijn aandeelhouders toch nog belonen met een extra brutodividend van 2 euro per aandeel. Dat zou in november als interim-dividend worden uitgekeerd. Thijs merkt in die context op dat de solvabiliteit van de groep met een common equity ratio van 17,6 procent heel sterk blijft.

Ook de jaren daarna wil KBC structureel een interim-dividend van 1 euro uitkeren. De groep wil ook minstens 50 procent van de geconsolideerde winst uitkeren. Het bestuur zal elk jaar beslissen om het kapitaal boven de 14,5 procent CET1-ratio en een buffer van 1 procentpunt al dan niet uitkeren.

De komende jaren wil Thijs het lagerenteklimaat counteren door in te zetten op hogere inkomsten en kostencontrole. Hij mikt op een inkomstengroei van 2 procent de komende jaren en wil de groei van de exploitatiekosten beperken tot 1 procent.

