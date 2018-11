KBC en Belfius scoren goed in stresstest

De twee Belgische grootbanken scoren aanzienlijk beter dan het Europees gemiddelde in de stresstest waaraan de grootste Europese spelers in de sector werden onderworpen. BNP Paribas haalt echter niet zo'n goede punten. Twee Britse banken en de Italiaanse Banco BPM scoren het slechtst.

Een stresstest voor banken - ze bestaan ook voor andere sectoren zoals verzekeraars en zelfs voetbalclubs - gaat na in welke mate ze bestand zijn tegen externe schokken. Het is de zesde keer sedert 2009 dat de toezichthouders voor de financiële sector, onder coördinatie van de Europese bankenwaakhond EBA, de belangrijkste financiële instellingen van Europa onderwerpen aan een dergelijke test. De vorige oefening dateert van 2016.

Deze keer deden 48 banken uit 14 EU-lidstaten en Noorwegen mee. Dat zijn er minder dan andere jaren, om diverse redenen. Duitsland (acht spelers) en Frankrijk (zes banken) nemen het grootste deel voor hun rekening. De 48 staan ondanks het relatief lage cijfer voor 70 procent van de totale activa van de sector in de EU.

Voor België participeerden opnieuw slechts twee instellingen: KBC en Belfius. De twee andere grootbanken van ons land, BNP Paribas Fortis en ING, worden via hun moederhuizen in respectievelijk Frankrijk en Nederland betrokken bij de oefening. De restbank Dexia, die in afbouw is, opereert omwille van haar speciale situatie onder een uitzonderingsregime.

Geen drempel

Net zoals in 2016 is er geen opgelegde drempel zodat banken eigenlijk niet kunnen zakken, of slagen. Dat belet niet dat de markt zal letten op de marge die iedere bank heeft in vergelijking met de minimale vereiste voor het kernkapitaal in het ongunstigste economische scenario. Het gaat om 5,5 procent eigen middelen in 2020, afgezet tegen de risicogewogen activa.

Banken die dichter bij die grens zitten, zullen mogelijk onder druk van de markt komen te staan om maatregelen te nemen zoals het aantrekken van extra geld of het afstoten van activa. De opgelegde drempel ontbreekt volgens de EBA omdat de resultaten van de test slechts een van de middelen zijn voor de toezichthouders om hun beleid tegenover de spelers in kwestie te bepalen en na te gaan of ze extra maatregelen moeten treffen om zwakke punten weg te werken. Met dien verstande dat de test geen rekening houdt met de maatregelen die dit jaar al werden getroffen.

Extra streng

Tegenover het lage aantal banken en het ontbreken van een drempel, staat dat de EBA deze keer een extra streng ongunstig scenario loslaat op de geteste banken. Het is zelfs de strengste oefening tot nu toe, in termen van de evolutie van het bbp in de Europese Unie. De test gaat uit van een cumulatieve daling van dat bbp in de periode 2018-2020 van 2,7 procent, hetzij een afwijking van 8,3 procent tegenover het basisniveau dat de ECB hanteert. Let wel: het gaat om een gemiddelde. Per land kunnen er andere scenario's worden gebruikt. Voor België wordt zelfs uitgegaan van een bbp-val van 4,5 procent, na Zweden het zwaarste cijfer.

Tot het ongunstige scenario horen onder meer ook een stijging van de werkloosheid in de EU naar 9,7 procent in 2020 (11,6 procent in België) en een val van de huizenprijzen in drie jaar tijd van liefst 19,1 procent (28,9% in ons land). Er wordt niet specifiek getest op het effect van de brexit, maar wel op een reeks macroeconomische risico's die zich kunnen voordoen bij een harde brexit.

Het resultaat van de oefening is dat alle banken met hun kernkapitaal in 2020 onder druk van felle economische tegenwind boven de 5,5 procent blijven. Maar sommige zitten dicht bij die symbolisch belangrijke grens. Zo eindigt het Britse Barclays op 6,37 procent, waarmee het de hekkensluiter is, Banco BPM uit Italië op 6,67 procent en het eveneens Britse Lloyds op 6,8 procent. Over het algemeen scoren Britse en Duitse banken slechter. Deutsche Bank, dat al lang op de sukkel is, komt aan 8,14 procent.

Aanzienlijk beter

KBC en Belfius blijken goed bestand te zijn tegen schokken. In vergelijking met de 5,5 procent komt KBC aan 13,6 procent en Belfius aan 13,21 procent, ook al geven ze terrein prijs onder invloed van het tegenwindscenario. De Nationale Bank van België wijst erop dat ze 'het aanzienlijk beter doen dan het Europees gemiddelde en dat hun schokbestendigheid verder verbeterd is'.

De Nationale bank wijst erop dat de daling van de kernkapitaalratio bij de twee banken minder uitgesproken is dan gemiddeld in het eurogebied (3,8 procentpunten). Voor KBC werd in het ongunstige scenario een daling met 2,8 procentpunten opgetekend en voor Belfius een daling met 2,7 procentpunten. Gecombineerd met hun gunstigere uitgangspositie belanden hun kapitaalratio's ver boven het gemiddelde voor 2020 van 9,9 procent voor het eurogebied.

Volgens de toezichthouder weerspiegelt dat 'ten dele de aanhoudende gevolgen van de aanpassingen die deze banken de afgelopen jaren hebben aangebracht, waaronder de versterking van hun kapitaalpositie, de afbouw van schulden en de afname van erfenisactiva die uit de crisistijd stammen'. De centrale bank heeft het over 'een welkome ontwikkeling in een omgeving die desalniettemin een uitdaging blijft vormen voor de winstgevendheid van de Europese banken'.