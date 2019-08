‘KBC favoriet voor overname Slovaakse bank'

De Hongaarse bank OTP heeft zijn dochterbedrijf in Slovakije te koop gezet. Volgens het lokale weekblad Trend zijn er drie favorieten voor de overname waaronder KBC.

Er circuleren al enkele weken berichten over de mogelijke verkoop van OTP Banka. Volgens het Slovaakse weekblad zijn er drie favorieten: het gaat om CSOB, de Tsjechische dochter van de Belgische bank-verzekeraar, Tatra Banka (Raiffeisen) en Prima Banka, in handen van de investeringsgroep Penta.

Slovakije is een van de kernmarkten van KBC naast België, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije en Ierland.

Zowel CSOB als KBC willen geen commentaar geven op marktgeruchten en specifieke dossiers. ‘We kijken naar interessante opportuniteiten als die passen in onze strategie en aansluiten bij bestaande activiteiten in belangrijke markten’, zegt Viviane Huybrecht, de woordvoerster van KBC. Slovakije is een van de kernmarkten van de Bel20’er naast België, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije en Ierland.

Slovakije

KBC is met CSOB al jaren actief in Slovakije. Het bedient er met 3.000 werknemers en 122 kantoren ruim 0,6 miljoen klanten. Dat is goed voor een marktaandeel van ruim 10 procent op de markt voor klassieke bankproducten. OTP Banka, dat de jongste jaren terrein verloor, heeft iets minder dan 2 procent van de Slovaakse markt in handen. De bank telt 62 vestigingen en heeft 660 werknemers. De Hongaarse eigenaar moest een eerdere verkoop in 2008 afblazen door de financiële crisis.