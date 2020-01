KBC gaat CAO tijdelijk verlengen

De bank en verzekeraar wil zijn vorige akkoord over werkgelegenheid, dat eind 2019 afliep, verlengen om de sociale onderhandelingen uit het slop te helpen.

Daarmee gaat KBC gedeeltelijk in op de vragen die ACV Puls, de grootste vakbond bij de groep, vorige week had gesteld in een open brief aan CEO Johan Thijs.

De bonden en de directie van KBC moeten een nieuw collectief arbeidsakkoord (cao) over werkgelegenheid en tewerkstellingsgarantie bespreken voor de 14.000 werknemers van de Belgische poot van de groep. De cao daarover liep eind vorig jaar ten einde.

Maar de onderhandelingen zitten al sinds september muurvast. KBC wil de gesprekken over een nieuwe cao koppelen aan een experiment met zondagswerk. Maar dat stoot op verzet van de liberale vakbond. Andere banken bekijken het dossier met grote interesse. Als bij KBC het licht op groen wordt gezet voor - een vrij bescheiden - project rond zondagswerk, staat ook voor hen de deur op een kier om gelijkaardige initiatieven te beginnen.

Tijdskrediet

Het resultaat van het gesteggel is wel dat KBC het nieuwe jaar is ingegaan zonder een nieuwe cao over werkzekerheid en tewerkstelling. Dat brengt ook een aantal andere praktische problemen met zich mee, omdat in de vorige cao ook afspraken zaten over tijdskrediet, andere vormen van flexibele werkuren en loopbaanbegeleiding.

Om die reden had ACV Puls in zijn open brief voorgesteld om die voorgaande cao, die dus eind 2019 afliep, te verlengen. KBC zegt nu dat het bereid is om in te gaan op die vraag. De vorige cao rond tewerkstelling en tijdsflexibiliteit zal eenmalig worden verlengd tot 30 juni 2020, dus net na de sociale verkiezingen van mei.

Akkoord van de drie bonden nodig

KBC zegt in een mededeling dat het ook bereid is om de onderhandelingen over de cao-tewerkstelling opnieuw op te starten. Maar dat moet uiteindelijk wel uitmonden in één globaal akkoord waarin ook afspraken over het experiment met zondagswerk vervat zitten.