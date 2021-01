KBC gaat vrijuit voor zwart geld op rekeningen

De bank-verzekeraar KBC is vrijgesproken door de Gentse strafrechter voor miljoenen euro’s zwart geld die de zakenfamilie Engels op KBC-rekeningen had gestort. Maar het vonnis onthult wel feiten die de wenkbrauwen doen fronsen.

Alle Belgische banken zullen vrijdag een zucht van verlichting hebben geslaakt. Bij tal van banken in ons land zou nog voor miljarden euro’s zwart geld op de rekeningen staan van klanten die hun zwarte kapitalen niet volledig regulariseerden en toch vanuit het buitenland terugbrachten naar België. Daardoor zouden de banken nog mee kunnen vervolgd worden voor witwassen als het gerecht zo'n geval ontdekt. Maar vrijdag sprak de correctionele rechtbank van Gent KBC Bank en KBC Group over de hele lijn vrij in zo'n witwaszaak over miljoenen euro’s zwart geld die op KBC-rekeningen waren beland.

0,9% Heffing om 24 miljoen euro te regulariseren De familie Engels betaalde via een fiscale regularisatie in 2004 slechts een heffing van 220.629 euro of 0,9 procent om haar zwarte kapitaal van meer dan 24 miljoen euro terug te brengen naar België.

Het zwart geld was in dit geval afkomstig van de ondernemersfamilie Engels, van het gelijknamige ramen- en deurenbedrijf uit Lokeren. De familie had miljoenen euro’s zwart kapitaal teruggebracht uit Zwitserland via een halfslachtige regularisatie. Oorspronkelijk zaten naast KBC ook Didier (43) en Christophe Engels (46), de gedelegeerd bestuurders van het ramen- en deurenbedrijf, samen met hun moeder en hun jongere broer Cedric (33) op de beklaagdenbank, maar toen het proces al liep, besloot de familie toch nog een minnelijke schikking van zo'n zes miljoen euro te sluiten met de openbaar aanklager, waarna alleen KBC en de fiscale advocaat van de familie overbleven op de beklaagdenbank.

Zwitserse rekeningen

Het vonnis doet uit de doeken wat er zich heeft afgespeeld. In 2004 sprong de familie Engels op de kar van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA). Die fiscale regularisatie uit de koker van de regering-Verhofstadt II bood belastingzondaars de kans om boven water te komen met hun zwart geld tegen een tarief van slechts 6 of 9 procent. Pater familias Hugo Engels en zijn vader hadden tot dan meer dan 25 miljoen euro verborgen gehouden voor de Belgische fiscus. Het zwart geld stond geparkeerd op Zwitserse rekeningen en was verborgen gehouden achter het scherm van een Panamese stichting. Een klein deel, dat verscholen zat in een Liberiaanse constructie, zette Hugo Engels recht bij de lokale belastingcontroleur, maar het gros, meer dan 24 miljoen euro, regulariseerde hij via de Eenmalige Bevrijdende Aangifte.

Hoewel het toenmalige regularisatietarief van 9 procent al zeer gunstig was, betaalde Hugo Engels slechts een heffing van 220.629 euro of 0,9 procent om het zwarte kapitaal van meer dan 24 miljoen euro terug te brengen naar België. Hij betaalde slechts 9 procent op een klein deel van het zwart geld (op 2,45 miljoen euro). Pas jaren later kwam bij de fiscus via een anonieme melding te weten dat er nog zwart geld zat bij de familie Engels. Zo startte het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek, waarna het parket besloot dat er sprake was van witwassen.

Wirwar van gelden

Maar pater familias Hugo Engels was al drie jaar na de regularisatie overleden, in juni 2007. Volgens de rechtbank hadden zijn kinderen en vrouw er geen benul van dat de regularisatie die hij had geregeld, niet correct zou zijn gebeurd. Het was een complexe kwestie, stelt de rechtbank, met een wirwar van gelden die tien jaar lang vanop verschillende Zwitserse rekeningen vloeiden naar België. Na de regularisatie was het geld wél correct geschonken en aangegeven in de nalatenschap. Daarom was er volgens de rechtbank geen sprake meer van witwassen in hoofde van de erfgenamen.

KBC: 'Geen enkel misdrijf gepleegd' 'KBC was er steeds van overtuigd geen enkel misdrijf begaan te hebben', reageert KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht. 'Daarom verwelkomt KBC de uitspraak van de rechtbank als bevestiging van het standpunt dat KBC altijd heeft ingenomen, namelijk dat KBC altijd heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen en dat het nooit enige intentie had om het witwassen van geld te vergemakkelijken.'

De rechtbank neemt er ook genoegen mee dat KBC het zwart geld van de familie niet blindelings aanvaardde toen de miljoenen vanaf 2008 op KBC-rekeningen begonnen toe te stromen. KBC deed een ernstig antiwitwasonderzoek, luidt het. Dat de bank na dat onderzoek het geld toch aanvaardde, maakt van KBC nog geen fraudeur of medeplichtige aan witwassen, oordeelt de rechtbank.

Toch ging KBC daarna wel nog in de fout, besluit de rechtbank. Want na oktober 2013 heeft KBC geen enkel intern onderzoek meer gevoerd naar al het geld dat dan nog binnenstroomde van de familie Engels. Daardoor kon de familie vanaf eind 2014 nog bijna 4 miljoen euro extra-zwart geld storten op een KBC-rekening. Hier was wel sprake van doelbewuste belastingontduiking en witwassen, stelt de rechtbank. Dat geld was nooit geregulariseerd of aangegeven door de erfgenamen, die de miljoenen witwasten via grote stortingen met cash geld.

KBC had zich ‘in slaap laten wiegen’, stelt de rechtbank vast. De bank stelde geen vragen meer, ook al had het geld een andere origine dan het geld dat KBC wel al had gecontroleerd. KBC deed ook geen aangifte van de verdachte transacties bij de antiwitwascel van de overheid.

Op dat vlak verwijt de rechtbank KBC een ‘ernstige tekortkoming en onachtzaamheid’. Maar de rechtbank voegt er meteen aan toe dat die ‘niet strafbaar’ is. Omdat KBC volgens de rechtbank niets afwist van de concrete witwaspraktijken, omdat de bank nooit opzettelijk een oogje dichtkneep en omdat de bank geen beleid voerde dat de deur openzette voor zulke witwaspraktijken. Er was volgens de rechtbank in de jaren 2014 tot 2016 geen sprake van een ‘structureel gebrekkig anti-witwasbeleid’ bij KBC. En zo spreekt de rechtbank KBC over de hele lijn vrij. Ook fiscale advocaat van de familie Engels gaat trouwens vrijuit.