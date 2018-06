KBC haalt half miljard op met groene obligatie

KBC Groep geeft een ‘groene obligatie’ uit, waarvan het opgehaalde kapitaal in duurzame projecten wordt geïnvesteerd. De obligatie heeft een looptijd van vijf jaar.

KBC is naar eigen zeggen de eerste Belgische financiële instelling die een eigen groene obligatie op de markt brengt. De uitgifte was uitsluitend voorbehouden aan institutionele en professionele beleggers. ‘Er was heel wat belangstelling voor de uitgifte, die meer dan drie keer overingeschreven werd en geplaatst werd bij 131 verschillende investeerders’, zegt KBC in een persbericht.

Steeds meer Belgische bedrijven krijgen interesse in groene obligaties. In België pionierde het waterzuiveringsbedrijf Aquafin in 2015 met een groene obligatie. Een jaar later kwam Cofinimmo met een groene obligatie op de markt. Begin dit jaar gaf ook de Belgische overheid groen papier uit. De schatkist haalde met die kapitaaloperatie 4,5 miljard euro op bij institutionele investeerders.

De green bond maakt wereldwijd opgang. In 2017 werd voor meer dan 160 miljard dollar aan groen papier uitgegeven. Of bijna dubbel zo veel als in 2016, blijkt uit cijfers van Climate Bonds Initiative (CBI). Verwacht wordt dat in 2018 voor 250 à 300 miljard dollar aan groene obligaties wordt uitgegeven.