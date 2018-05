KBC heeft akkoord over flexibel werk

Ondanks protest van de liberale en socialistische vakbonden heeft KBC een akkoord gesloten over flexibel werken en een werkzekerheid tot eind 2019.

De nieuwe CAO wordt dus enkel gedragen door de christelijke LBC-NVK, met voorsprong de grootste vakbond bij de bank en verzekeraar.

In het nieuwe akkoord wordt de werkgelegenheidsgarantie verlengd tot eind volgend jaar. Maar tegelijk werd ook een meer algemeen kader ontworpen voor flexibel werken voor de ongeveer 13.000 werknemers van de groep. Volgens KBC is zo'n kader noodzakelijk om vlotter te kunnen inspelen op de andere noden van de klanten.

Die klanten bezoeken steeds minder de klassieke bankkantoren en maken meer en meer gebruik van digitale diensten. KBC zet daarom zwaar in op bankieren vanop afstand. Via KBC Live kunnen klanten advies vragen via telefoon, chat, videochat of mail.

Eerder deze week was al duidelijk geworden dat de liberale en socialistische vakbonden zich verzetten tegen de nieuwe ontwerp-CAO. Volgens de liberale bond woog de werkzekerheidsgarantie tot 2019 niet op tegen de inspanningen die van het personeel werden gevraagd om op flexibelere momenten te werken. De socialistische bond had het moeilijk met het deel over de werkgelegenheidsgarantie.

De liberale ACLVB hekelde het feit dat het personeel nu al moest instemmen met een ruimer kader rond flexibeler werken, terwijl het nog niet vaststaat hoe de bank KBC Live het komende anderhalf jaar voort wil uitbouwen. 'Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de activiteiten op zaterdagnamiddag tot 22.20 uur en in de week na 18 uur. Ook het zondagswerk blijkt een kaap die momenteel niet nemen valt,' viel eerder deze week te horen bij de liberale vakbond.

'Geen onzekerheid'

Dirk Debackere van de christelijke LBC-NVK verdedigt het akkoord wel fel. 'Het zou totaal onverantwoord zijn om - op het moment dat de tewerkstelling zowel inhoudelijk als kwantitatief zwaar onder druk staat door de digitalisering, regelgeving en toenemende concurrentie - de medewerkers in de totale onzekerheid te storten', zegt hij in een persbericht.