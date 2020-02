KBC investeert in slimme luidsprekers

Met zijn nieuwe fonds voor het internet of things pompt KBC enkele miljoenen in het Nederlandse Axign. Dat ontwikkelt chips om draadloze luidsprekers te verbeteren.

Hoeveel KBC precies investeert in de Nederlandse groep is niet bekend. De bank-verzekeraar houdt het op 'enkele miljoenen', waarmee het twee derde van de kapitaalronde voor haar rekening neemt. Ook de Nederlandse investeerders Oost NL en Innovation Industries pompen extra geld in Axign.