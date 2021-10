KBC investeert verder in digitale jetons

De bank en verzekeraar KBC neemt een financiële participatie in Unbox, het softwarebedrijf rond de Belgische marketinggoeroe Erik Saelens dat beloningsprogramma's ontwikkelt voor bedrijven en overheden.

KBC neemt deel aan een nieuwe kapitaalronde waarbij het Antwerpse bedrijf 6 miljoen euro wil ophalen om verdere groei te financieren. Hoeveel de bank en verzekeraar Unbox precies toestopt, wordt niet bekendgemaakt.

Unbox onstond in de schoot van Brandhome, het bureau van de Belgische marketinggoeroe Erik Saelens. Het ontwikkelt een technologieplatform dat bedrijven, overheden of ngo's in een gecontroleerde omgeving toelaat betalingen te doen of beloningsprogramma's uit te werken.

Samen met de supermarktketen Delhaize lanceerde Unbox vorige maand nog een formule waarmee Belgische bedrijven zich voor 5 euro per maand abonneren op een programma dat werknemers 20 procent korting geeft op gezonde producten. Eerder bedacht Unbox al de Ucoin, een soort digitale jeton die bijvoorbeeld in Antwerpen wordt gebruikt om de verkoop bij lokale handelszaken te stimuleren.

Programmeerbaar geld

De investering in Unbox past perfect in de nieuwe strategie van KBC om de komende jaren meer op 'programmeerbaar geld' in te zetten, zegt de woordvoerster. Met dat doel voor ogen ontwikkelde de bank onlangs haar 'KBC Coin', een digitale munt die trouwe klanten kunnen besteden aan extra diensten.