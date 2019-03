'KBC is de slechtste bank van Ierland'

Een Ierse rechter heeft KBC een flinke bolwassing gegeven voor de manier waarop de Belgische grootbank jarenlang woonkredieten sleet op het eiland.

De reputatie van KBC in Ierland kreeg een tweetal jaar geleden een deuk toen de bank opdook in een sectorbreed hypotheekschandaal rond zogenaamde 'tracker mortgages'. Dat zijn hypotheken waarvan de rente is gekoppeld van die van de Europese Centrale Bank. Meerdere Ierse banken bleken die koppeling niet altijd te hebben doorgerekend, waardoor hun klanten jarenlang een te hoge rente betaalden. Als gevolg van het schandaal moest ook KBC miljoenen opzij zetten, en de zaak zindert duidelijk nog na.

Een rechter uit Bandon, een plaatsje nabij de Zuid-Ierse stad Cork, achtte zichzelf vorige week zelfs onbevoegd om te oordelen in een rechtszaak waar ook KBC bij was betrokken. De zaak ging nochtans over iets heel anders dan woonkredieten, maar rechter James McNulty wilde met een heus sermoen de herinnering aan het tracker-schandaal levendig houden.

Nooit genoeg

'Als ik denk aan KBC Bank, denk ik aan de bank die nooit genoeg kan krijgen', citeert de lokale krant The Southern Star de man. 'Tijdens het tracker-schandaal hebben ze zich de slechtste bank van Ierland getoond (...). Ik herinner me een geval waarbij een man in Dublin zelfmoord had gepleegd. Amper enkele dagen daarna stuurde KBC Bank de weduwe een brief met de boodschap dat ze hen nog geld moest.'

De rechter achtte zich onbevoegd om te oordelen omdat hij een jaar terug een opiniestuk had geschreven waarin hij kritiek uitte op KBC en de andere banken. 'Daarom kan ik deze zaak niet voorzitten, en dat is misschien best zo', besloot de rechter.