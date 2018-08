KBC kan lage rente niet helemaal opvangen

Bankverzekeraar KBC haalde in het voorbije kwartaal een nettowinst van 692 miljoen euro, net iets boven de verwachtingen, maar minder dan hetzelfde kwartaal een jaar terug.

Gezien de historisch lage rente is het niet eenvoudig om een bank te zijn. Ook niet voor KBC . De Belgische bankverzekeraar zag zijn rente-inkomsten in het tweede trimester afsluiten op 1,117 miljard euro. Dat is net iets minder dan in het begin van het jaar (-1%), maar wel meer dan een jaar geleden (+2%). Voor de eerste zes maanden komen die inkomsten op 2,242 miljard euro.

Opvallend is dat KBC aangeeft dat het volume aan leningen wel is gestegen, met 3 procent, maar die maken de druk op de rente-inkomsten niet helemaal goed. De marge op leningen is daarvoor nog te klein.

Verder geeft KBC ook aan dat betere resultaten haalde in de verkoop van schadeverzekeringen. Dankzij hogere tarieven kon de bankverzekeraar zijn inkomsten hier met 11 procent opkrikken. Daartegenover zijn de inkomsten uit levensverzekeringen wel met 14 procent gedaald. Wat KBC toeschrijft aan 'een seizoenseffect'.

De nettowinst van KBC eindigt uiteindelijk op 692 miljoen euro voor het tweede kwartaal, terwijl dit een jaar geleden voor dezelfde periode uitkwam op 855 miljoen euro. Voor het eerste halfjaar komt de winst op 1,248 miljard euro, tegenover 1,485 miljard euro een jaar geleden.

Goldman Sachs

Net zoals de voorbije kwartalen kon KBC voorzieningen voor probleemkredieten bij zijn Ierse dochter terugnemen, wat een gunstig effect heeft op de resultaten. KBC meldt trouwens dat het hierover een overeenkomst heeft bereikt met Goldman Sachs, dat een deel van de Ierse kredietportefeuille zal overnemen. Goed voor een waarde van zo'n 1,9 miljard euro. KBC verwacht dat die transactie een positieve impact zal hebben van 14 miljoen euro op de winst. De transactie zal normaal gezien in het vierde kwartaal worden afgesloten. Uiteindelijk zal KBC uit van 100 tot 150 miljoen euro aan waardeverminderingen op kredieten uit Ierland voor het volledige boekjaar 2018 terugnemen.

Johan Thijs, CEO van KBC, beschrijft de cijfers als 'goed' dankzij een degelijk niveau van rente-inkomsten, sterke resultaten in schadeverzekeringen en hoge dividend-inkomsten, die de terugval in de inkomsten uit de marktenzalen, onder andere, deels compenseren.

België vertegenwoordigt met 437 miljoen euro winst, of net iets minder dan een jaar geleden, nog 63 procent van de winst van KBC.

De totale opbrengsten voor het tweede trimester van de financiëledienstengroep komen op 1,863 miljard euro, of 3 procent minder dan het vorige kwartaal.

'Groeipiek economie voorbij'

KBC-CEO Thijs geeft bij zijn toelichting aan dat 'het Europese conjunctuurbeeld aantrekkelijk bleef, hoewel we geloven dat de groeipiek in de economie wellicht voorbij is.' En: 'Het risico van een verdere economische deglobalisering, met een escalatie van handelsconflicten, blijft de belangrijkste factor die de Europese economische groei kan ondergraven.'