KBC-klanten die bankkaart verliezen, krijgen meteen 'digitale vervanger'

Klanten van KBC moeten bij een verloren bankkaart niet meer wachten tot de postbode een nieuw exemplaar levert. Met Instant Card kunnen ze meteen online en mobiel betalen. Nieuwe klanten krijgen via de dienst in enkele minuten een actieve rekening.

KBC zegt dat het de eerste grootbank is die deze dienst aanbiedt in ons land. Een nieuwe klant kan ermee in enkele minuten een gebruiksklare rekening openen.

Een bestaande klant die een nieuwe kaart aanvraagt voor een bijkomende rekening of een beschadigde, verloren of gestolen kaart wil vervangen, moet meestal dagen wachten tot die nieuwe kaart in de brievenbus valt. Ook nieuwe klanten moeten wachten op die debetkaart voor ze aan de slag kunnen.

Met de dienst Insta Card krijgt de klant meteen een digitaal kaartnummer. Dat kan hij gebruiken om aankopen te doen bij een webwinkel. Maar dat digitaal kaartnummer is ook bruikbaar om contactloos te betalen in winkels via de bankapp, of Google Pay, Apple Pay of via allerlei wearables zoals een FitBit-sporthorloge.

4 minuten Nieuwe rekening Nieuwe klanten kunnen in vier minuten een gebruiksklare rekening openen.