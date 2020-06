KBC-klanten krijgen eigen digitale assistent

De bank en verzekeraar pakt uit met een persoonlijke stemassistent om nog meer in te zetten op de digitale verkoop van haar producten. 'Maar dat wil niet zeggen dat we versneld bankkantoren sluiten', benadrukt topman Johan Thijs.

KBC had drie jaar terug besloten volop te investeren in nieuwe digitale diensten. Maar de digitalisering gaat zo snel dat de bank een versnelling hoger wil schakelen. Als gevolg van de coronacrisis gingen klanten nog meer gebruikmaken van digitale bankdiensten. Volgens KBC-topman Johan Thijs is dat allesbehalve een tijdelijk fenomeen. 'Om het met Cruijff te zeggen: elk nadeel heb ze voordeel.'

Het boegbeeld van dat initiatief moet 'Kate' worden, een digitale assistente die op basis van artificiële intelligentie klanten bijstaat. 'KBC had met zijn mobiele app al een uitgebreide toepassing ontwikkeld waar alle klanten op dezelfde manier gebruik van konden maken', legt Thijs uit. ‘Maar Kate is een oplossing die volledig op maat van elke klant werkt.'

Bankenzusje van Alexa

De KBC-assistent kan klanten oplossingen voorstellen om hun energiebudget te beheren, dagelijkse betalingen af te handelen en kan kortingen aanbieden bij bepaalde retailers.

De persoonlijke assistente waar KBC vanaf november mee uitpakt, is het best te omschrijven als het kleinere bankenzusje van Siri en Alexa, de 'slimme' stemassistenten van Apple en Amazon. Kate - voluit KBC Assistant To Ease your life - kan klanten oplossingen voorstellen om hun energiebudget te beheren, dagelijkse betalingen af te handelen en kan zelfs kortingen aanbieden bij retailers. Kate is in eerste instantie beschikbaar voor particuliere klanten in België en Tsjechië, later komen daar de bedrijfsklanten bij.

'KBC is de eerste financiële instelling die via artificiële intelligentie zo'n oplossing op maat kan aanbieden', maakt Thijs zich sterk. Met de stemassistente zet KBC volop in de verf dat digitaal prioritair is in zijn distributiekanalen. Alle achterliggende IT-systemen bij de groep worden afgestemd op digitale verkoop. 'Niet onlogisch als ongeveer 60 procent van de klanten gemiddeld hooguit om de zes maanden een kantoor binnenstapt', merkt Thijs op. Al benadrukt de KBC-topman dat Kate niet bedoeld is om klanten weg te houden uit de kantoren. 'Iedereen blijft de keuze hebben zijn bankzaken te regelen met deze nieuwe toepassingen of op kantoor.'

Kantoren