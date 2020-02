KBC koopt eigen aandelen in

De bank- en verzekeringsgroep laat onverwacht het dividend stabiel, maar gaat wel voor zo'n 400 miljoen eigen aandelen kopen.

KBC sloot 2019 af met een beter dan verwachte nettowinst van 702 miljoen euro over het vierde kwartaal. Analisten rekenden gemiddeld op 664 miljoen euro. De meevaller zat wel hoofdzakelijk bij de volatiele tradinginkomsten. Over heel 2019 kwam de nettowinst uit op 2,49 miljard euro of 5,85 euro per aandeel, van 2,57 miljard over boekjaar 2018.

Tegen de verwachtingen in opteert CEO Johan Thijs voor een zuinig dividend: de uitkering blijft onveranderd op 3,50 euro bruto per aandeel. Analisten mikten gemiddeld op 3,85 euro, een stijging met 10 procent.

Thijs stipt echter aan dat de bank- en verzekeringsgroep eigenlijk ruim drie kwart - 76 procent - van de 2,49 miljard winst uitkeert. De groep gaat namelijk ook maximaal 5,5 miljoen eigen aandelen inkopen, bij de huidige beurskoers (72 euro) goed voor bijna 400 miljoen 'indirecte' uitkering.

Door eigen aandelen in te kopen en vervolgens te vernietigen vermindert KBC het aantal 'hongerige mondjes' waarover de komende jaren het dividend moet gespreid worden. In totaal laat KBC zo 1,9 miljard euro naar de aandeelhouders vloeien. KBC beschikte eind 2019 over een stevige kapitaalbuffer: voor elke 100 euro risicogewogen activa, is er 16,1 euro buffer. Vorig jaar gaf de CEO in de 'CEO Talks' met De Tijd al aan dat het niet de bedoeling is dat surpluskapitaal op te potten.

Daarnaast keert KBC ook een coupon uit van 4,25 procent op de AT1-effecten: dat zijn achtergestelde schuldinstrumenten die net als aandelen van de toezichthouder bij het kapitaal mogen geteld worden.

Tsjechië

Het jaarrapport onderstreept dat het geen toeval is dat Thijs in juni de jaarlijkse investeringsdag in Praag organiseert. Tsjechië, de tweede thuismarkt van KBC, is een steeds belangrijker groeimotor. De Tsjechische winstbijdrage steeg vorig jaar met een vijfde tot 789 miljoen euro.

Die sterke prestatie is deels te danken aan de al jaren goed draaiende economie van het Centraal-Europese land. Daarnaast kon de Tsjechische centrale bank iets doen waar de Europese colllega's alleen maar van kunnen dromen: de rente verhogen. Daar profiteert de rentemarge - wat een bank verdient door kortlopende deposito's in langetermijnkredieten te recycleren - van. De overname van de bouwspaarbank CMSS - die een eenmalige meerwaarde genereerde - deed de rest.

Heel wat minder vergaat het België, de belangrijkste markt. Daar daalde de winstbijdrage met 7 procent, tot 1,34 miljard euro. Door het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank staan de kredietmarges onder druk, iets waar Thijs al in 2015 voor waarschuwde.