KBC krijgt forse boete voor duizenden gedupeerde Ierse klanten

Duizenden Ierse klanten van KBC hebben in 2008 zware schade geleden door aanpassingen van de rentevoeten op hun hypotheeklening. 66 klanten speelden hun vastgoed kwijt.

Een jaar geleden deed KBC-CEO Johan Thijs zijn beklag over een aanslepend onderzoek van de Ierse Central Bank naar woonkredieten. Tijdens een analistencall noemde hij dat onderzoek 'vervelend' en vond hij het tijd dat de toezichthouder de bladzijde zou omslaan. De Central Bank reageerde toen laconiek dat het vervelend zou blijven.

Het onderzoek is nu afgerond, maar de uitkomst is vervelend voor KBC . De Central Bank berispt de Ierse dochter van KBC en legt een forse boete van 18,3 miljoen euro op. Dat komt boven op de 153,5 miljoen euro die KBC eerder al aan klanten moest terugbetalen als compensatie.

153,5 miljoen Compensatie KBC heeft gedupeerde klanten al voor 153,5 miljoen euro vergoed voor de schade.

De zaak gaat terug tot Ierse woonkredieten waaraan KBC in 2008 aanpassingen doorvoerde. De bank maakte toen verlies op de woonkredieten met een variabele rente, en probeerde haar klanten te laten overschakelen naar producten met een (tijdelijke) vaste rente. Die leverde de bank meteen hogere marges op, maar heel wat klanten hadden niet door dat ze hun voordelige rentevoet kwijtraakten en kwamen er berooid van af.

Volgens de regulator was de impact van het handelen van KBC 'verwoestend' voor 3.741 van zijn klanten. 66 klanten zijn hun eigendom verloren, waaronder 11 families die hun woning kwijtspeelden.

De zaak veroorzaakte veel ophef in Ierland. KBC kwam er ook negatief in het nieuws door een tumultueuze uithuiszetting van een gezin dat zijn leningen niet had terugbetaald.

12 regels overtreden

De regulator is hard voor KBC Bank Ireland. Die heeft op 12 vlakken de regels overtreden, klinkt het in een mededeling. Zo heeft KBC klanten die in de problemen zaten laten lijden in plaats van in te grijpen. Als het 'Stop The Harm Principe' was toegepast, zouden 39 mensen hun vastgoed niet zijn kwijtgespeeld, klinkt het in de analyse.

De regulator tikt KBC ook op de vingers omdat de bank incorrecte informatie heeft gegeven. Zo had ze aangegeven dat er maar 93 probleemgevallen waren, terwijl het er meer dan 3.700 waren.

De harde bestraffing van KBC is ook een waarschuwing aan de sector. Bedrijven moeten handelen in het belang van hun klanten en moeten de regels voor consumentenbescherming naleven, klink het in de publieke berisping.

KBC is niet de enige Ierse bank die in het vizier werd genomen. Sectorgenoot Permanent TSB kreeg vorig jaar al een boete van 21 miljoen euro en wellicht volgen er nog. Sinds 2015 loopt een sectoronderzoek.

Verontschuldigd

'De boete maakt deel uit van een schikking die deze week is bereikt', klinkt het bij KBC. De Belgische financiële groep had vorig jaar al een provisie aangelegd van 14 miljoen euro. Dit kwartaal komt daar dus nog 4,3 miljoen euro bij. De eigenlijke boete bedraagt 26,2 miljoen euro, maar omdat KBC zijn fouten heeft toegegeven kon het aanspraak maken op de voorziene korting van 30 procent.