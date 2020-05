KBC leent tegen negatieve rente dankzij Belgische huizenbezitters

De bank-verzekeraar KBC heeft een covered bond (pandbrief) van 1 miljard euro uitgegeven met een negatief rendement. Het gaat om een obligatie die gedekt is door Belgische hypotheekleningen.

Overheden her en der kunnen al een tijd obligaties uitgeven aan een negatieve rente. In de banksector had het Deense Jyske Bank vorig jaar de primeur. Nu is KBC de eerste Belgische bank die erin slaagt om geld te lenen tegen minder dan 0 procent.

-0,188% Rendement Het rendement van de pandbrief bedraagt -0,188 procent.

Donderdag plaatste KBC een covered bond van 1 miljard euro die een negatief rendement van -0,188 procent oplevert. De obligatie heeft een looptijd van 5,5 jaar.

Deze covered bond of pandbrief is een obligatie die gedekt is door een portefeuille van Belgische hypotheekleningen. Dat biedt investeerders een extra zekerheid dat de bank de lening kan terugbetalen, want ze kunnen aanspraak maken op de hypotheken als de bank in gebreke zou blijven. Door die zekerheid zijn ze bereid een negatief rendement te slikken.

Het is de eerste uitgifte van covered bonds in twee jaar bij KBC. De bank begon in 2012 met de uitgifte van dergelijke producten. De huidige uitgifte dient als herfinanciering van een covered bond die deze maand vervalt.

Institutionele beleggers

De operatie kende vrij veel succes, valt te horen bij KBC. Er waren meer dan 125 institutionele investeerders geïnteresseerd en de vraag lag bijna vier maal zo hoog als het aanbod van 1 miljard euro.