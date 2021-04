KBC licht het anker in Ierland

Als laatste buitenlandse retailbank in Ierland gooit KBC de handdoek in de ring. Na het vertrek van Ulster Bank dreigde KBC Ireland geplet te worden tussen drie grotere Ierse banken met de staat als aandeelhouder.

KBC verrast vriend en vijand met de aankondiging te onderhandelen over de verkoop van zijn kredieten en zicht- en spaarrekeningen in Ierland aan de grotere speler Bank of Ireland. Tegelijk overweegt KBC een portefeuille met probleemkredieten van de hand te doen. Zo zou de bank na meer dan vier decennia uit Ierland vertrekken.

De beslissing wekt verbazing omdat Ierland de voorbije jaren steevast deel uitmaakte van het groepje 'internationale markten' van KBC en CEO Johan Thijs nooit aangegeven heeft dat de bank die markt zou verlaten. Na moeilijke crisisjaren kwam er een lucratieve turnaround. In 2017 werd Ierland gepromoveerd tot kernmarkt én tot labo voor een nieuw digitaal retailbankmodel. Onlangs zette KBC zijn schouders nog mee onder een nieuw betaalplatform.

Waarom wil KBC dan plots weg? In een korte mededeling verwijst CEO Johan Thijs zeer algemeen naar de 'uitdagende operationele context voor Europese banken'. Thijs wil wellicht het achterste van zijn tong niet laten zien voor de operatie rond is. Het proces begint nu pas met het boekenonderzoek. Zolang er geen definitief akkoord is en groen licht van de toezichthouders is het business as usual. Over een waardering is niets bekend.

Op de beurs werd KBC beloond met een koersklim van 2,3 procent, maar in Ierland lokte de aankondiging veel reacties uit. Vakbonden zijn bezorgd over het lot van de ruim 1.200 werknemers van KBC Ireland, minister van Financiën Paschal Donohoe noemde het mogelijke vertrek betreurenswaardig en de Ierse centrale bank beloofde erop toe te zien dat alle regels worden gevolgd. Maar er wordt gevreesd dat het vertrek van KBC de concurrentie vermindert nadat vorige maand ook al Ulster Bank als zoveelste buitenlandse bank zijn vertrek had aangekondigd.

Ulster Bank

Die gewijzigde concurrentie is mogelijk een cruciale reden waarom KBC het anker wil lichten. Door het vertrek van Ulster Bank, van de Britse bankgroep NatWest, zou de concurrentie om de Ierse markt terugvallen van vijf naar vier retailbanken.

3 Retailbanken Na het vertrek van Ulster Bank zou KBC de vierde retailbank zijn na drie grote Ierse banken, die de staat als aandeelhouder hebben.

Twee grotere spelers, Allied irish Bank (AIB) en Permanent TSB, voeren gesprekken om afzonderlijke delen van Ulster Bank over te nemen. Volgens Ierse media zou de grootbank Bank of Ireland daarop KBC benaderd hebben met een voorstel. In die consolidatieslag is het niet verwonderlijk dat KBC de handdoek in de ring zou gooien.

KBC zou achterblijven als enige buitenlandse én veel kleinere retailbank dan de drie lokale andere spelers, die ook andere bankactiviteiten hebben. Bovendien hebben die drie Ierse spelers de overheid aan boord, een restant van de reddingsoperaties na de financiële crisis. Tegelijk beuken neobanken als Revolut zwaar op de deur. Dat is een weinig comfortabele positie in een markt die door de vorige ECB-topman Mario Draghi drie jaar geleden al een bijna-monopolie werd genoemd en waarbij banken een favoriete schietschijf zijn.

KBC en zijn sectorgenoten hebben er al jaren te rekenen met de gevolgen van exuberante vastgoedfinancieringen met bedenkelijke hypotheekformules uit het verleden. Geregeld doken verhalen op over woekerrentes, mensen die geruïneerd werden of hardhandig uit huis gezet. Banken werden gedwongen tot boetes, compensaties en verontschuldigingen.

Schermvullende weergave KBC Ireland kreeg de voorbije jaren veel kritiek op problematische hypotheken verstrekt voor de financiële crisis. ©BELGAIMAGE

Toen Thijs zich anderhalf jaar geleden liet ontvallen dat het aanhoudende onderzoek 'vervelend' was en hij het tijd vond om die bladzijde om te draaien, kreeg hij de wind van voren en moest hij zich publiek verontschuldigen. De gouverneur van de centrale bank liet toen weten dat hij 'vervelend' zou blijven voor KBC.

Zou het wegvallen van Ierland dan zoveel uitmaken voor de omvang van de groep KBC? Met minder dan 300.000 klanten, 5 miljard euro spaargeld en ruim 10 miljard euro aan kredieten weegt Ierland minder dan een tiende van België. Het land, waar de brexit risico's veroorzaakt, is de kleinste buitenlandse tak in de groep. Het is ook een perifere markt voor KBC, dat behalve in België alleen in Centraal- en Oost-Europa actief is.

In 2020 was Ierland het enige land waar KBC verlies boekte en uit de vastgoedcrisisperiode sleept de bank er een berg slechte kredieten mee. Die is al fors afgebouwd, maar nog altijd 1,4 miljard euro groot. Ierland trekt de ratio's van de kredietportefeuille van de groep KBC nu sterk naar beneden. Een volledige exit uit Ierland zou de kredietportefeuille van de groep er veel beter doen uitzien en ook veel kapitaal vrijmaken voor andere doeleinden.