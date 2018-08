KBC lost Iers probleem zo goed als op

Door een deal af te sluiten met Goldman Sachs over een deel van zijn 'slechte' hypothecaire kredieten in Ierland, is KBC zo goed als verlost van een probleem dat het tien jaar meedroeg.

Samen met de resultaten pakte KBC-CEO Johan Thijs deze morgen uit met een opmerkelijke deal voor een deel van de probleemkredieten in Ierland. KBC slaagt er in eensklaps 15 procent, goed voor een bedrag van 1,9 miljard euro, van die 'slechte' kredieten te verminderen door die te verkopen aan Goldman Sachs.

KBC sleept die onfortuinlijke leningen, die door een crisis in de Ierse huizenmarkt plots rommel werden, als meer dan tien jaar met zich mee. De bank moest voor 41 procent van die probleemkredieten al bij al 1,8 miljard euro aan provisies aanleggen. KBC slaagde er de voorbije jaren wel in die voorzieningen terug te brengen, dankzij betere huizenprijzen in Ierland. Dit had kwartaal na kwartaal een positieve impact op de winst van de bankverzekeraar.

Eind juni had KBC nog 12,3 miljard euro aan vastgoedkredieten uitstaan in Ierland. Daarvan was toen nog 4,4 miljard, of 35,6 procent, problematisch. Dankzij de overeenkomst met Goldman Sachs komt dit nu nog op 25 procent. Voor die 35,6 procent zette KBC destijds 2,4 miljard euro provisies opzij.

Markttrend

Thijs stelt dat KBC dit jaar die voorzieningen voor 100 à 150 miljoen euro nog zal kunnen terugbrengen.

'KBC Bank Ierland heeft in de voorbije jaren zijn legacy portefeuille van non-performing kredieten organisch afgebouwd. In de laatste maanden echter merkten we een toenemende belangstelling van de internationale financiële markten voor blootstellingen aan non-performing kredieten. Dat is een duidelijke markttrend. KBC wil de afbouw van de non-performing kredieten versnellen door in te spelen op deze toegenomen belangstelling in de markt. De verkoop van sub-portefeuilles past volledig in de strategie en de ambities van de bank.'