KBC maakt betalen met 'brocelets' mogelijk

Het Limburgse armbandenmerk Gemini en de bank-verzekaar KBC broeden samen op een polsband om contactloos te betalen. De timing zit alvast goed: door de coronacrisis is contactloos betalen definitief doorgebroken in ons land.

Klanten van KBC kunnen vandaag al contactloos betalen met de kaart, smartphone of het sporthorloge. Het ziet ernaar uit dat ze dat vanaf volgende maand ook kunnen met een 'brocelet', het soort hippe polsbandjes dat de voorbije jaren enorm populair is geworden. Het Belgische Gemini, dat de voorbije vier jaar een van de grootste fabrikanten van kralenarmbanden is geworden, brengt in juni een nieuw gamma polsbandjes op de markt waarin een betaalfunctie verwerkt zit.

Wie zo'n armband draagt, hoeft dus geen pincode in te geven voor bedragen onder de 50 euro: even met de brocelet tegen de terminal tikken volstaat om te betalen.

Scandinavische tests

De ambities zijn groot: Gemini start in juni een testproject in Zweden en Noorwegen, waarvoor het samenwerkt met de Scandinavische banken SEB en Nordea. Tegelijk zal het bedrijf dan ook samenwerken met een Belgische grootbank. Welke groep dat is, wil Gemini niet zeggen. Maar uit de logo's die vermeld stonden op een testversie van Gemini's onlineshop die De Tijd kon bekijken, valt af te leiden dat het om KBC gaat. De bank gaf maandag geen commentaar.

Net als veel andere banken zoekt KBC al enige tijd naar nieuwe manieren om contactloos betalen mogelijk te maken met andere toepassingen dan bankkaart of smartphone. Sinds een tweetal jaar kunnen de klanten met een Garmin- of Fitbit-sporthorloge om de pols al contactloos betalen. En vorig jaar liet KBC al een duizendtal klanten bij wijze van test betalen met sleutelhangers, armbanden of ringen. De samenwerking met Gemini lijkt in het verlengde daarvan te liggen.

Corona als katalysator

Met de timing van het project zit het alvast goed. De coronacrisis heeft geleid tot een doorbraak van contactloos betalen. Eind april gebeurde ongeveer een derde van alle kaartbetalingen op die manier, leren de recentste cijfer van Febelfin, de koepel van de Belgische banken. Dat is het dubbele van een maand eerder.

We hebben het design van onze polsbandjes moeten aanpassen aan de omvang van de chips die contactloos betalen mogelijk maken. Arne Schelkens CEO Gemini

‘Toch zijn we hier al langer mee bezig’, zegt Arne Schelkens, de CEO en eigenaar van Gemini. ‘We zijn in december met het project gestart, al is corona wel een katalysator. We hebben het design van onze polsbanden die contactloos betalen mogelijk maken wat strakker gemaakt. Voor een deel is dat omdat we een wat ruimer publiek willen aanspreken dan met onze kralenarmbanden. Maar ook omdat de chips die zulke betalingen mogelijk maken nu eenmaal iets groter zijn.'