KBC maakt parkeren met de smartphone mogelijk

De bank en verzekeraar geeft klanten vanaf deze zomer de kans om een parkeerplaats te betalen of een broodje te kopen via zijn mobiele app.

Om die diensten aan te kunnen bieden ging KBC in zee met 4411, de Belgische service waarmee klanten mobiel hun parkeerplaats kunnen betalen, en met het elektronische dienstenchequebedrijf Monizze.KBC zal de diensten van die twee ondernemingen meteen integreren in zijn mobiele bankapp, een primeur voor de financiële groep.

Steeds meer banken proberen aan hun mobiele apps extra diensten te koppelen die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan betalen of andere klassieke financiële transacties. Daarbij onderzoeken ze bijvoorbeeld hoe ze hun klanten een extra service kunnen bieden door samen te werken met mediabedrijven of energieleveranciers. De komst van PSD2, de Europese betaalrichtlijn die niet-banken vlotter de toegang geeft tot de rekeninginformatie van klanten, geldt daarbij als belangrijke katalysator.

Eind vorig jaar had KBC al een oproep gedaan bij jonge technologiespelers om met vootstellen voor nieuwe mobiele diensten te komen. De kans is dus groot dat de bank de komende maanden nog meer extra services zal aanbieden via haar mobiele app. Het aantal gebruikers van die app groeit als kool. Was er in december vorig jaar nog sprake van meer dan 800.000 dagelijkse gebruikers, dan is dat aantal intussen al opgelopen tot 910.000.