KBC maakt populairste rekening derde duurder

Uittreksels afdrukken in de selfbankruimte van KBC is vanaf 1 april niet meer mogelijk.

De bank en verzekeraar trekt op 1 april de maandelijkse tarieven voor zijn Plusrekening, gebruikt door 80 procent van de klanten, gevoelig op. Ook klassieke diensten, zoals rekeninguittreksels versturen, worden duurder.

KBC-klanten die een Plusrekening hebben, betalen daar vandaag 2,50 euro per maand voor. Dat wordt op 1 april 3,25 euro per maand, een stijging met liefst 30 procent. Voor de KBC-zichtrekening, die alleen op verzoek te verkrijgen is, stijgt het maandelijks tarief van 1,75 naar 2 euro. De basisrekening blijft gratis.

Wie een Plusrekening heeft, krijgt extra’s waartoe een andere rekeningformule geen recht geeft. Ze kunnen gebruikmaken van een digitale kluis, gratis geld afhalen aan bankautomaten in België en de rest van de eurozone, twee betaalkaarten in plaats van een krijgen, en via de app kijken naar de hoogtepunten van de voetbalmatchen uit de Jupiler Pro League.

62,5 procent Op minder dan twee jaar tijd verhoogde KBC de maandelijkse tarieven voor zijn Plusrekening met 62,5 procent.

KBC biedt via zijn app ook een reeks niet-financiële diensten aan, zoals trein- of bustickets kopen of parkeergeld betalen. Dergelijke services blijven beschikbaar voor eender welke rekeningformule van de bank.

Digitaal bankieren

De tariefwijziging is opmerkelijk, want in september 2019 had KBC de prijs voor zijn Plusrekening al eens verhoogd van 2 naar 2,50 euro. Het was de eerste keer in vijf jaar dat de bank haar prijsbeleid voor die rekening had aangepast, klonk het toen. Met de nieuwe tariefverhoging erbij wil dat zeggen dat KBC de maandelijkse prijs voor zijn Plusrekening op minder dan twee jaar tijd met 62,5 procent heeft opgetrokken.

De tariefwijzigingen weerspiegelen volgens KBC de veranderende manier waarop haar klanten bankieren. Mensen gebruikten al steeds vaker hun smartphone om hun financiële zaken te regelen, maar de coronacrisis heeft daar nog een turbo onder gezet. Eind oktober lag de algemene digitaliseringsgraad bij KBC op 77 procent, klinkt het.

77 procent digitaal bankieren Volgens KBC bankierde eind oktober al 77 procent van de klanten digitaal.

Daarom past de bank ook haar prijzen aan voor een aantal minder gebruikte diensten. Wie rekeninguittreksels per post wil blijven ontvangen, zal daar 2,5 euro per maand voor worden aangerekend. De bank maakt wel een uitzondering voor 80-plussers, minderjarigen, handelsonbekwamen, blinden en slechtzienden.

In de selfbankruimtes maakt KBC vanaf 1 april ook het afdrukken van rekeninguittreksels onmogelijk. Andere functies worden daar wel behouden, benadrukt de bank.

Hogere bankkosten

KBC is niet de enige Belgische bank die beslist om de tarieven voor een aantal diensten op te trekken. De voorbije maanden kondigden meerdere banken al tarief-wijzigingen aan. Onder meer BNP Paribas Fortis en AXA besloten om de prijzen voor hun packs bij te sturen.

Het Antwerpse Argenta, dat jarenlang uitpakte met kostenloze bankdiensten, lanceerde dit jaar twee nieuwe rekeningformules waarvoor klanten wel een maandelijks bedrag moeten betalen.