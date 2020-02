KBC misloopt 100 miljoen in België door lage rente

Banken die niet in staat zijn om te diversifiëren zullen vroeg of laat de impact van de negatieve rente zwaar voelen, zegt KBC-topman Johan Thijs.

KBC pakte donderdag uit met sterke jaarcijfers, maar in België blijkt de aanhoudend lage rente nog zwaar door te wegen. Dankzij groeimotor Tsjechië kon de groep die kater wel makkelijk verwerken.

KBC slaagde er over heel 2019 zelfs in zijn nettowinst op peil te houden, en deed het met net geen 2,5 miljard euro zelfs iets beter dan analisten hadden verwacht. Ook in de laatste drie maanden van het jaar klopte de groep met gemak de prognoses en boekte ze een nettowinst van 702 miljoen euro.

Dat is voor een stuk te danken aan hogere inkomsten uit de tradingzalen en de betere omstandigheden op de financiële markten, gaf topman Johan Thijs mee. Om daar in een adem aan toe te voegen dat de commerciële machine ook op volle toeren draaide. 'We verstrekten met heel de groep 3 procent meer leningen, puurden meer inkomsten uit schadeverzekeringen en ook de commissie-inkomsten uit de verkoop van beleggingsproducten gingen hoger.'

Hoewel de historische lage rente zowat alle banken parten blijft spelen, wist KBC zijn rente-inkomsten voor het tweede jaar op rij op peil te houden. Belangrijk, want de 4,6 miljard euro die KBC vorig jaar inde uit rentegerelateerde producten, maken nog altijd ruim 60 procent uit van de totale inkomsten.

Tsjechische doping

Maar wie had gehoopt dat Johan Thijs daardoor de eerste Europese bankier wordt die stopt met klagen over de historische lage rentevoeten, kwam van een kale reis terug.

Voor de banken die alleen actief zijn in België en ook geen extra inkomsten kunnen halen uit verzekeringen of beleggingsdiensten, zal de rente steeds meer pijn doen. Johan Thijs CEO KBC

'Dat onze nettowinst in België met meer dan 7 procent is gedaald, is onder meer te wijten aan de lage rente', legt Thijs uit. 'De tegoeden op spaarboekjes en andere renteproducten zetten we als bank aan het werk als kredieten en herinvesteren we in effecten met een langere looptijd. Nu de rente op die effecten - vooral overheidsobligaties - nieuwe dieptepunten verkent, verliezen we daarop. Alleen al aan die producten verloren we vorig jaar 60 miljoen euro aan inkomsten door de lage rente. Maar ook voor onze verzekeringstak heeft die lage rente gevolgen. De totale negatieve impact bedroeg 100 miljoen euro in België.'

Dankzij de goede gang van zaken in Tsjechië, de tweede thuismarkt, kon KBC die Belgische tegenvaller makkelijk compenseren. Dankzij de snel groeiende Tsjechische economie zag KBC haar nettowinst daar vorig jaar met bijna een vijfde stijgen naar 789 miljoen euro. Met dank aan een eenmalige meevaller die KBC puurde uit de overname van de lokale bouwspaarbank CMSS, maar vooral ook aan de Tsjechische centrale bank. In tegenstelling tot de Europese Centrale Bank krikte de centrale bank van Tsjechië - dat geen deel uitmaakt van de eurozone - de rente meermaals op. Dat vertaalt zich in hogere rente-inkomsten voor KBC.

Eenmotorige vliegtuigen

Banken moeten alleszins nog een hele tijd leven met de lage rente. 'We kunnen dat compenseren door in landen buiten de eurozone te werken en inkomsten uit andere activiteiten te puren', zegt Thijs. 'Maar voor de banken die alleen actief zijn in België en geen inkomsten uit verzekeringen of beleggingsdiensten halen, zal de rente steeds meer pijn doen. Die 'eenmotorige vliegtuigen' hebben hun dalende inkomsten lang proberen te compenseren door steeds meer kredieten te verkopen. Maar hoe je het draait of keert,die lage rente blijft inhakken op de inkomsten.'

Hoe je het draait of keert, die lage rente blijft inhakken op de inkomsten. Johan Thijs CEO KBC

Zowat alle banken die de voorbije dagen met resultaten naar buiten kwamen, bleken meer geld opzij te hebben gezet om niet of laattijdig terugbetaalde kredieten op te vangen. Dat was ook bij KBC het geval: in België boekte de groep een waardevermindering van 107 miljoen euro, voornamelijk op vijf bedrijfskredieten.

'Daaruit afleiden dat de economie vertraagt, is te kort door de bocht', meent Thijs. 'De voorbije jaren waren echt abnormaal, toen konden we sommige provisies zelfs terugdraaien. Nu keren we terug naar een normalere situatie. Al liggen de kredietverliezen wel nog altijd bijzonder laag. Wie de vijf getroffen bedrijfskredieten zijn, kunnen we natuurlijk niet zeggen. Er zitten wel ondernemingen tussen die niet genoeg hadden geanticipeerd op de snellere digitalisering en zo in de problemen zijn geraakt.'