KBC neemt Slovaakse OTP-bank over

KBC-topman Johan Thijs had tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers nog herhaald dat verdere overnames mogelijk waren in de kernmarkten van de groep.

Dankzij de overname van OTP Banka kan KBC zijn positie in Slovakije licht versterken. Het Centraal-Europese land geldt al jaren als een van de kernmarkten voor de Belgische bank- en verzekeraar.

KBC was al een tijdje in de running om de Slovaakse activiteiten over te nemen van de Hongaarse groep OTP. Afgelopen weekend doken in de Slovaakse pers al berichten op dat KBC zijn Slovaakse buit binnen had gehaald. De Belgische groep bevestigt die nu.

In een persbericht laat KBC weten dat het met OTP een deal heeft bereikt om 99,44 procent van de Slovaakse activiteiten over te nemen. De rest van de aandelen blijft in handen van privéaandeelhouders. Hoeveel KBC betaalt voor de Slovaakse activiteiten maakt de bank en verzekeraar niet bekend.

Door het Slovaakse OTP Banka in te lijven weet KBC zijn positie in het Centraal-Europese land te verstevigen. In Slovakije is OTP een middelgrote bank die zich richt op particuliere klanten en kleine tot middelgrote ondernemingen. De Slovaakse activiteiten van OTP worden geïntegreerd in CSOB, de lokale dochter van KBC.

Dankzij de overname zal CSOB vooral op de Slovaakse retailmarkt een grotere voetafdruk krijgen, klinkt het. In woonkredieten zal het marktaandeel van de groep stijgen van 12,9 procent naar 14,8 procent. Voor consumentenkredieten stijgt het percentage van 4,7 procent naar 8,2 procent.

De deal moet wel nog worden goedgekeurd door de centrale banken van Slovakije en België en door de Europese Centrale Bank. KBC verwacht groen licht te krijgen in het midden van dit jaar.