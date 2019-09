KBC ontsnapt aan kloeke bankentaks in Tsjechië

Door geld in een Tsjechisch infrastructuurfonds te pompen, kunnen buitenlandse banken alsnog vermijden dat Praag hun winstuitkeringen zwaarder belast.

Samen met de drie andere grootste banken van het land, stemde KBC's Tsjechische dochter CSOB er donderdag formeel mee in te investeren in een nieuw Nationaal Ontwikkelingsfonds. De vier pompen in totaal 7 miljard Tsjechische kroon, omgerekend zo'n 270 miljoen euro, in het nieuwe vehikel dat de komende jaren zal investeren in nieuwe infrastructuurprojecten, onderwijs en gezondheidszorg.

Voor de vier banken - de andere spelers zijn Société Générale, het Oostenrijkse Erste Bank en het Italiaanse UniCredit - is het fonds een elegante oplossing voor een al lang aanslepende discussie over extra belastingen voor buitenlandse financiële spelers in Tsjechië.

20 procent

Afgelopen lente raakte bekend dat de Tsjechische overheid overwoog een belasting tot 20 procent te heffen op de winstuitkeringen van buitenlandse banken. Analisten vreesden dat zo'n ingreep een flinke hap uit de winst van KBC zou nemen.