'KBC schond wapenembargo tijdens apartheid'

KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht bevestigt dat de NGO's hun dossier hebben overgemaakt aan de Oeso, en dat KBC een kopie kreeg. 'Wij nemen akte van de klacht en onderwerpen het dossier aan een grondig onderzoek, in zoverre dat nog mogelijk is. De feiten situeren zich in een ver verleden en zijn moeilijk, zo niet onmogelijk te verifiëren', zegt ze. Een bijkomend probleem is dat KBL sinds 2011 geen deel meer uitmaakt van de KBC-groep.