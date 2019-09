KBC schrapt 1.400 banen in België

De jobs verdwijnen de komende drie jaar. De bank-verzekeraar zet ook de contracten met 400 externe contractuelen stop. Dat maakte KBC woensdagochtend bekend.

KBC pakte medio mei, onder impuls van CEO Johan Thijs, uit met twee opvallende aankondigingen: het sluiten van 51 automatenkantoren en het omvormen van 65 andere tot automatenkantoren, maar vooral een aantal ingrepen om de 'operationele efficiëntie' en de klantenservice verder te verhogen.

Dat is volgens Thijs nodig om wendbaarder te worden, zowel op het hoofdkantoor in België als in de ondersteunende diensten, en sneller beslissingen te kunnen nemen, onder invloed van onder meer de almaar grotere digitalisering van de sector.

De meest concrete ingreep was toen het snijden in het aantal managementlagen. Maar tegelijk werd duidelijk dat er ook elders gevolgen zouden zijn. Het topmanagement kreeg immers de vraag voorgeschoteld om duidelijk aan te geven hoe zij de operationele efficiëntie in hun eenheden nog verder willen verbeteren.

Het resultaat van die oefening is er nu, raakte dinsdag al bekend. Het werd woensdagochtend onder meer meegedeeld aan de vakbonden tijdens een buitengewone ondernemingsraad en publiek gemaakt via een persbericht.

Bijna 10 procent

De impact is niet min: KBC schrapt de komende drie jaar, te rekenen vanaf deze maand tot eind 2022, in België 1.400 banen. Dat komt overeen met 9 procent van de ongeveer 15.300 personeelsleden (omgerekend naar voltijdsen) die er eind 2018 waren in ons land, volgens het jongste jaarverslag van KBC.

De jobs verdwijnen zowel op het hoofdkantoor, als in de ondsrsteunende functies maar ook in het kantorennet. Een deel - 300 functies - zullen ondergebracht worden in de interne shared service centers van KBC in Brno (Tsjechië) en Varna (Bulgarije). KBC verhuisde al eerder banen naar het buitenland, onder meer Brno.

Geen collectief ontslag

De vermindering zal volgens KBC volledig worden opgevangen door een natuurlijke uitstroom (pensioen, natuurlijk verloop, ...), die de afgelopen jaren meer dan 500 voltijdse equivalenten per jaar bedroeg. 'Daardoor is er geen verplicht collectief ontslag of vertrekplan voorzien of nodig', aldus KBC.

Daar houdt het niet mee op: KBC meldt ook de stopzetting van de contracten met 400 externe contractuelen (voornamelijk in IT-functies of interims).

Afwachten