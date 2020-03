KBC schrapt slotdividend

KBC zal dan toch geen slotdividend over 2019 uitkeren van 2,5 euro per aandeel. Eerder keerde de bankverzekeraar al een interimdividend uit van 1 euro in november. 'We zullen in oktober 2020 evalueren of we het slotdividend alsnog uitkeren in de vorm van een interimdividend', zegt KBC in een persbericht.