KBC sluit miljardendeal over Ierse exit

De Belgische bank-verzekeraar heeft een deal op zak om zijn Ierse activiteiten voor 5 miljard euro te verkopen aan Bank of Ireland. Extra voorzieningen in Ierland zullen de derdekwartaalcijfers van KBC met 200 miljoen drukken, al zijn beleggers vooral blij dat de kapitaalbuffers aandikken.

KBC verraste in april met het nieuws dat het na meer dan 40 jaar een exit uit Ierland aan het voorbereiden was. De bank meldde toen dat ze met Bank of Ireland, een van de grootste spelers van het land, onderhandelde over de verkoop van de kredietportefeuille en de zichtrekeningen.