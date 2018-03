KBC snoeit in kantorennetwerk

De Belgische bank-verzekeraar sluit acht kantoren en vormt 66 vestigingen om tot een onbemand kantoor.

KBC telt 625 bemande bankkantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dat netwerk worden de komende maanden hervormd, maakt de bank-verzekeraar vrijdag bekend.

Acht kantoren sluiten de deuren en fuseren met naburige vestigingen. 66 kantoren worden dan weer omgevormd tot een onbemande vestiging waar dagelijkse transacties enkel nog via een automaat geregeld kunnen worden. KBC heeft al 110 onbemande kantoren in Vlaanderen.

Dat gaat niet gepaard met jobverlies, onderstreept KBC. 'De medewerkers en sociale partners worden in alle openheid geïnformeerd', klinkt het. Het aantal kantoren waar alle diensten aangeboden worden, verdubbelt immers tot 145. En KBC zet meer in op bankieren-op-afstand, onder meer via chat of videochat.

Met die ingreep speelt de bank-verzekeraar in op de 'daling van het aantal spontane kantoorbezoeken': 'Klanten treden steeds vaker en sneller via digitale kanalen in contact met hun bank-verzekeraar'.

Hoogtechnologische omwentelingen en de schrik voor toenemende concurrentie van techreuzen als Amazon en Google doen klassieke bankiers al langer worstelen met hun modus operandi. In 2016 veroorzaakte ING een schokgolf toen het aankondigde in ons land 3.000 jobs - ongeveer een op de drie - te schrappen en op termijn zowat de helft van de 1.245 kantoren (inclusief dochterbedrijf Record Bank) te sluiten. BNP Paribas Fortis, de grootste bank in ons land, schrapte de voorbije vijf jaar ruim 2.000 jobs en herleidde zijn kantoren van 938 in 2013 tot 680 eind dit jaar.