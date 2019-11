KBC stelt app open voor niet-klanten

In de strijd om de meest functionele bankenapp lanceert KBC een aantal nieuwe toepassingen op zijn app. De grootste vernieuwing is dat ook mensen zonder een rekening bij KBC gebruik zullen kunnen maken van de app.

In de update van de app KBC Mobile die in december wordt uitgerold zullen ook niet-klanten van KBC een ticket van NMBS, De Lijn of MIVB kunnen kopen, deelnemen aan een groepsaankoop voor energie of gebruikmaken van extra diensten op Brussels Airport. 'We zijn de eerste Belgische bank die zijn app openstelt voor niet-klanten', zegt Karin Van Hoecke, directeur digitale transformatie bij KBC .

Waarom doet de bank dat? Langs de ene kant wil KBC zijn app uitbouwen tot een zo groot mogelijk 'platform dat het leven van de mensen gemakkelijker maakt'. Hoe meer gebruikers het platform telt, hoe aantrekkelijker het wordt voor partners om extra diensten aan te bieden.

Kop koffie

Op dit moment telt de app KBC Mobile 1,1 miljoen gebruikers. Het overgrote deel regelt er alleen bank- en verzekeringszaken mee. 174.000 mensen kopen ook diensten van derden zoals een ticket voor het openbaar vervoer.

Daarnaast is het een zachte manier om niet-klanten kennis te laten maken met KBC. 'We bieden mensen zonder klantenkaart de kans om eens te komen kijken in onze winkel', zegt Jo Vander Stuyft, directeur particulieren bij KBC.

Niet-klanten kunnen echter niet alle functionaliteiten gebruiken. Ze krijgen wel een overzicht van de diensten die de KBC-klanten wel kunnen krijgen. KBC rekent erop dat een aantal gebruikers na verloop van tijd toch overtuigd zal worden om klant te worden. Van Hoecke vergelijkt het met een relatie aangaan. 'Het begin met samen een kop koffie te drinken. Pas na een aantal afspraken kan je misschien gaan samenwonen.'

Kortingen

Alleen KBC-klanten kunnen een beroep doen op diensten als parkeertickets betalen, dienstencheques bestellen en deelfietsen huren. Daar komt in december een nieuwe dienst bij: digitale kortingsbonnen via KBC Deals. Met dat systeem, dat lijkt op de plusdeals van concurrent ING, kunnen klanten kortingsbonnen in de app selecteren bij enkele tientallen partners.

Als ze effectief een aankoop doen en via KBC betalen, wordt de korting achteraf automatisch op de rekening gestort. 'Een beter systeem dan het verzamelen en bijhouden van papieren kortingsbonnen', zegt Vander Stuyft. Al kunnen papieren kortingsbonnen en KBC Deals gecumuleerd worden.

KBC maakt zich sterk dat zijn systeem interessanter is dan gelijkaardige digitale cashbackplannen. De bank zegt dat het geen beroep doet op buitenlandse programma's maar zelf de deals selecteert en personaliseert voor de klant. KBC zegt dat het door zijn lokale aanwezigheid aanbiedingen van vele nationale handelaars en lokale ondernemers kan combineren.

Bij de start pakt KBC uit met kortingen bij McDonald's, Pizza Hut, Proximus, JBC, Hubo, Impermo... en biedt het lokale deals aan met bijvoorbeeld een Ibis Budget Hotel in Jabbeke, de Gentse bakkerij Aernoudt of privésauna Parein in Beveren-Waas.

Digitale kluis