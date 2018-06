KBC stopt met investeren in kernwapenindustrie

'Op de blacklist van KBC staan bedrijven die te maken hebben met controversiële wapensystemen of zware inbreuken plegen tegen de UN Global Compact. Geen enkele divisie van KBC Groep mag met die bedrijven zakelijke transacties aangaan', staat in het vernieuwde duurzaamheidskader van KBC . De strengere beleidslijnen gelden vanaf 1 juli .

Clusterbommen

Specifiek gaat het over nucleaire wapens, clusterbommen en biologische of chemische wapens. Op de blacklist, gepubliceerd op de KBC- website, staan bedrijven uit de hele wereld: China, de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië... KBC maakt wel een uitzondering voor bedrijven die uitsluitend wapens leveren aan legers of politiediensten van de NAVO, de OESO of de EU.