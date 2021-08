KBC-topman Johan Thijs: 'Back to normal? Vergeet dat'

Met een beter dan verwachte winst, een aantrekkende economie en het uitkeren van een fors dividend lijkt het alsof de pandemie achter de rug is bij KBC. Maar het wordt niet zoals voordien, zegt CEO Johan Thijs. 'Het managen en uitbouwen van het bedrijf wordt helemaal anders.'

De kwartaalcijfers die KBC kan voorleggen zijn ijzersterk: een nettowinst van 793 miljoen euro tegenover de analistenverwachting van 739 miljoen en alle landen dragen bij tot de winst. ‘Onze machine draait op volle toeren’, vatte CEO Johan Thijs de toestand samen tijdens de cijferpresentatie. Opmerkelijk, dat waren exact dezelfde bewoordingen als bij de halfjaarcijfers van 2019, toen de pandemie nog ver weg was. Een signaal dat die donkere pagina stilaan kan worden omgeslagen?

Lees Meer KBC betaalt fors dividend na sterke resultaten

793 miljoen Kwartaalwiinst KBC boekte een nettowinst van 793 miljoen euro in het tweede kwartaal, tegenover 210 miljoen euro het jaar voordien.

Die indruk geeft ook de afbouw van de stroppenpot, voorzieningen die KBC vorig jaar aanlegde voor wanbetalingen van leningen. KBC kon in de eerste jaarhelft al 206 miljoen euro provisie voor slechte kredieten terugnemen. Financieel directeur Luc Popelier zegt dat het ‘waarschijnlijk is dat verdere provisies worden teruggenomen in de tweede jaarhelft’. Zitten we dan weer in een normale situatie? ‘We zitten bijna in een normale toestand. Er is een sterk herstel met een sterke groei. In dit deel van de cyclus zitten we onder de gemiddelde kosten voor slechte kredieten.’

En er zijn nog rooskleurige signalen. KBC keert dit jaar in totaal 3,44 euro bruto per aandeel uit. Na het karige coronadividend van 0,44 euro in mei krijgen de aandeelhouders in november 2 euro achterstallig dividend voor 2020 en een voorschot van 1 euro op het dividend van 2021. Een recente Europese stresstest toonde aan dat de bankgroep voldoende financiële buffers heeft.

Is het na een lastige coronatijd nu stilaan business as usual zoals voor de pandemie? ‘Vergeet dat. Back to normal wordt het nooit meer’, zegt Thijs. ‘Covid heeft ertoe geleid dat we een heel andere omgeving hebben en een ander soort verwachting in het bedrijf. Het terugkomen naar kantoor zal niet meer zijn zoals daarvoor. Gesprekken die vroeger altijd fysiek waren, zullen nu de ene keer fysiek zijn, de andere keer niet.’ Tegelijk ziet KBC dat de rente nog een tijd laag zal blijven door covid en de ondersteuningsmechanismen.

‘Dat is een nieuwe context, waardoor het managen en het uitbouwen van het bedrijf ook helemaal anders wordt dan in 2019’, zegt Thijs. Dat betekent concreet dat de bank de klanten anders zal benaderen en nog meer zal inzetten op digitale diensten zoals de interactieve digitale assistent Kate in de app. ‘De bedoeling is dat Kate helpt bij ondersteuning en administratie, waardoor we de medewerkers in onze kantoren op termijn meer kunnen vrijmaken voor echt gepersonaliseerd advies aan onze klanten, zowel in het kantoor of via een videogesprek’, zegt Thijs.

Door de uitbraak van de deltavariant moeten we de terugkeer naar kantoor misschien vertragen. Johan Thijs CEO KBC

KBC had plannen voor een terug-naar-kantooractie voor thuiswerkers begin september. Personeelsleden zouden vanaf dan op maandbasis zowat de helft thuis kunnen werken. De algemene regel is dat teammeetings op de hoofdkantoren plaatsvinden, maar dat werknemers zelf kunnen beslissen waar ze andere taken doen. ‘Door de uitbraak van de deltavariant moeten we dat misschien vertragen’, zegt Thijs. ‘We moeten daar de komende dagen en weken nog een nieuwe beslissing over nemen.’ Voor het heropenen van de agentschappen wordt nog gekeken naar de interne veiligheidsregels en die van de overheid.

Rente

De lage rente blijft bankiers wel parten spelen. KBC rekende eerder op een rentestijging, maar dat bleek een verkeerde gok die in het tweede kwartaal veel geld kostte: 31 miljoen euro in de marktenzaal en 45 miljoen euro bij derivaten. In zijn vooruitzichten houdt KBC nu rekening met nog een langere periode van twee tot drie jaar met een lage rente.

De lage rente blijft druk zetten op de rente-inkomsten van de bank, maar er spelen gelukkig ook andere factoren mee, legt Thijs uit. De rente-inkomsten kunnen ook toenemen door grotere volumes dankzij de aantrekkende economie. ‘Als we erin slagen de commerciële marge stabiel te houden en we groeien meer, dan creëren we meer netto-intrestopbrengsten.’ Al blijft het een uitdaging om de marges stabiel te houden door de commerciële druk. ‘Bij woningkredieten zijn de marges met 20 basispunten gezakt in een kwartaal door een gevecht om marktaandeel in België.’

In Tsjechië zijn de marges ook gezakt, maar daar gaat het om een tijdelijk fenomeen omdat tarieven niet meteen opgetrokken kunnen worden na renteverhogingen. Die renteverhogingen zijn op iets langere termijn wel goed nieuws voor de banken. Gisteren verhoogde de Tsjechische nationale bank de rente voor de tweede keer dit jaar, en mogelijk volgen er nog renteverhogingen. ‘Elke renteverhoging van 25 basispunten levert 30 miljoen euro op op jaarbasis. Drie renteverhogingen is 90 miljoen euro extra in 2022’, rekent Thijs voor.