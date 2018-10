KBC-topman Thijs opnieuw bij beste CEO's ter wereld

Thijs mag zich met een achtste plaats zelfs tot de tien beste toplui ter wereld rekenen, volgens de Harvard Business Review. Daarmee valt de 53-jarige Limburger een plaatsje terug in vergelijking met de ranking van vorig jaar. Maar hij laat zijn collega's in de financiƫle sector nog steeds ver achter zich: de eerstvolgende bankier in de ranking is JP Morgan-topman Jamie Dimon, op een 22ste plek.