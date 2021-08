KBC trekt definitief streep onder Ierse erfenis

De bank- en verzekeringsgroep verkoopt het gros van de resterende Ierse probleemhypotheken en kan nu volledig focussen op de kernmarkten: België en Centraal-Europa.

KBC verkoopt voor 1,1 miljard euro Ierse probleemhypotheken aan CarVal Investors, een specialist in 'kredieten met een hoekje af'. De transactie heeft een kleine positieve impact op de kapitaalbuffers van de bank- en verzekeringsgroep en zal dit kwartaal voor zo'n 100 miljoen euro op de resultatenrekening wegen.

Met de deal voor het gros van de probleemhypotheken staat CEO Johan Thijs een stap dichter bij de exit uit Ierland, een land waar de groep vier decennia actief was. Dit voorjaar kondigde KBC een princiepsakkoord aan met de grote lokale speler Bank of Ireland om dochter KBC Bank Ireland te verkopen. De onderhandelingen over die verkoop lopen nog.

De probleemhypotheken zijn nog een erfenis van de Ierse vastgoedcrisis een decennium geleden. Sindsdien boekte KBC in Ierland net als de lokale huizenmarkt een opmerkelijk herstel. 'Het zwarte schaap is een wit schaap geworden', omschreef Thijs de transformatie in 2016.