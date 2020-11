KBC verkoopt Antwerpse Boerentoren aan Katoen Natie

KBC verkoopt de Boerentoren in Antwerpen aan het Antwerpse logistieke bedrijf Katoen Natie. Dat zal het monument samen met de vastgoedontwikkelaar ION omturnen tot een cultuurtoren.

KBC was al bijna een jaar op zoek naar een koper voor de Boerentoren, die al sinds de jaren 30 in handen was van de bank-verzekeraar en zijn voorganger.

De KBC-toren, zoals het gebouw officieel heet, was sinds 2018 dicht nadat op verschillende plaatsen asbest was aangetroffen. Toen duidelijk werd dat de sanering van het complex veel meer tijd in beslag zou nemen dan gedacht, zette KBC de toren in de etalage.

Katoen Natie, de logistieke groep van de Antwerpse ondernemer Fernand Huts, valt enigszins verrassend als koper uit de bus. Hoeveel Katoen Natie betaalt, wordt niet bekendgemaakt. Huts wil de toren omvormen tot een 'cultuurtoren' met ruimtes voor onder meer tentoonstellingen, kunstdepots, restauraties en een filmzaal. Daarnaast moeten er retail- en horecazaken in het gebouw komen en wordt ruimte voorzien voor kantoren en woningen.

Voor die vernieuwingsoperatie gaat Katoen Natie in zee met de West-Vlaamse vastgoedontwikkelaar ION. Voor de herontwikkeling van start gaat, zal ION de Boerentoren laten saneren door een consortium van gespecialiseerde firma's. Die operatie, die in het voorjaar van 2021 begint, zou zo'n 36 maanden duren.

'Geschiedenis schrijven'

Fernand Huts wil geen commentaar geven, laat hij via een woordvoerder weten. In een persbericht zegt Huts dat hij de Boerentoren - de eerste wolkenkrabber in West-Europa - een nieuwe dynamiek wil geven met een culturele onderbouwing. Hij geeft toe dat het een enorme uitdaging vormt, 'maar dat juist die uitdaging hem ertoe aanzet om met de Boerentoren geschiedenis te schrijven'.

De 95 meter hoge 'cultuurtoren' moet volgens Huts een plaats krijgen tussen andere grote erfgoed- en cultuurinstellingen van Antwerpen en de aantrekkelijkheid van de Scheldestad als cultuurstad verbreden. Huts is via zijn The Phoebus Foundation al jaren actief in de cultuursector.

Huts wil een zo groot mogelijk deel van de toren openstellen voor het publiek. Het is de bedoeling om in de tentoonstellingsruimtes expo's te organiseren. Er komen ook kunstdepots, een restauratieatelier, film- en panoramazalen, horeca, een auditorium, congresruimtes, een boekhandel en andere shops. Ook de beeldentuin wordt toegankelijk voor het publiek.