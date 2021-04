KBC verrast met exit uit Ierland

KBC is al sinds het einde van de jaren 70 actief in Ierland.

De moeilijke omstandigheden waarin de Europese banken vandaag moeten werken, liggen volgens KBC-topman Johan Thijs mee aan de basis om zich terug te trekken uit Ierland. De Belgische bank is er meer dan 40 jaar actief geweest.

De exit van KBC uit Ierland is zonder meer een historische beslissing te noemen. De Belgische bank en verzekeraar was al sinds het einde van de jaren 70 actief op het eiland.

Maar nu laat KBC weten dat het aan het onderhandelen is met Bank of Ireland, een van de grootse banken van het land, over een mogelijke verkoop van zijn Ierse activiteiten.

Daarbij zou Bank of Ireland nagenoeg alle lopende kredieten en passiva van KBC's Ierse poot kunnen overnemen. De deal is wel nog niet definitief: het boekenonderzoek is nog aan de gang en er moet nog worden onderhandeld over de voorwaarden. Ook de Ierse toezichthouders moeten nog groen licht geven.

1.300 werknemers

Tegelijk zegt KBC te onderzoeken hoe het zijn niet of laattijdig terugbetaalde kredieten zal verkopen. Eerder verkocht KBC een deel van die Ierse probleemkredieten aan investeerders zoals Goldman Sachs.

Hoeveel een mogelijke verkoop KBC kan opleveren is nog niet bekend. KBC is in Ierland goed voor ruim 5 miljard klantendeposito's en ruim 9 miljard euro aan uitstaande leningen. De bank neemt 8 procent van de Ierse retailmarkt voor haar rekening en telt zo'n 1.300 werknemers. Wat er met hen te gebeuren staat, is nog niet duidelijk.

48 miljoen verlies in 2020 KBC leed vorig jaar een verlies van 48 miljoen euro.

Vorig jaar leed KBC een verlies van 48 miljoen euro in Ierland. Die rode cijfers waren grotendeels te wijten aan hogere voorzieningen voor probleemkredieten door de coronacrisis. Eind vorig jaar moest KBC ook een boete betalen nadat duizenden klanten zware financiële schade geleden hadden als gevolg van de aanpassingen van de rente op hun hypotheeklening.

Bewogen jaren

De exploitatiekosten liggen hoog in Ierland. Met 0,88 procent heeft de Ierse tak de hoogste kredietkostenratio van heel de groep, leert het jaarverslag van KBC. Ter vergelijking: in België bedraagt die ratio 0,57 procent.

KBC heeft er een aantal bewogen jaren op zitten in Ierland. Toen de Ierse huizenmarkt crashte in de nasleep van de financiële crisis en de Europese schuldencrisis moest ook KBC enorme verliezen slikken op zijn leningenportefeuille.

Maar het razendsnelle herstel van de Ierse economie in de jaren daarop stelde KBC in staat veel van de voorzieningen voor die mogelijke kredietverliezen weer in de boeken te nemen. Daardoor werd Ierland plots een belangrijke winstmotor voor de bank.

Digitaal testlabo

Daarop besloot KBC Ierland drie jaar geleden uit te roepen tot 'zesde kernmarkt' voor KBC. Tegelijk turnde de bank haar Ierse tak om tot een 'digitaal testlabo', een plek waar nieuwe digitale toepassingen kunnen worden ontwikkeld die later elders in de groep kunnen worden uitgerold.

Door de exit uit Ierland wordt KBC weer een volledig 'continentale' bank, met België en Tsjechië als belangrijkste thuismarkten.

KBC bleef zijn Ierse activiteiten in de jaren daarop verder finetunen. Bijna twee jaar geleden verkocht de bank haar portefeuille bedrijfskredieten bijvoorbeeld al aan Bank of Ireland, met wie ze nu dus opnieuw aan de onderhandelingstafel zit.

Door de exit uit Ierland wordt KBC weer een volledig 'continentale' bank, met België en Tsjechië als belangrijkste thuismarkten. De andere activiteiten van KBC bevinden zich in Slovakije, Hongarije en Bulgarije.