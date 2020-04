KBC verwacht corona-impact van 400 miljoen in eerste kwartaal

Ook waarschuwt de bank op het toegenomen risico op wanbetaling door kredietnemers, al kan het die impact nu nog niet becijferen. Het hoopt daar in de loop van het tweede kwartaal duidelijkheid over te verschaffen. De kredietkost zal in het eerste kwartaal voornamelijk worden gekenmerkt door waardeverminderingen op Belgische bedrijfskredieten, zegt KBC, zoals dat ook het geval was in voorgaande kwartalen.

'Onze liquiditeitspositie en sterke kapitaalbuffers stellen ons in staat om de grote uitdagingen van vandaag met vertrouwen tegemoet te zien', benadrukt CEO Johan Thijs in een toelichting.

De voorbije dagen maakten beleggers zich danig zorgen over de impact van de coronacrisis op de banken. De aandelen van KBC als ING kregen al een stevige tik omdat er gevreesd wordt voor oplopende probleemkredieten.