KBC-voorzitter Leysen: 'Alles gegeven wat ik kon'

De Antwerpse topindustrieel Thomas Leysen kondigt aan dat hij in mei 2020 terugtreedt als voorzitter van de bank- en verzekeringsgroep KBC. 'Je moet je niet vastklampen aan functies.'

Leysen (58) vormde samen met CEO Johan Thijs het duo dat van KBC een van de meest winstgevende financiële instellingen van Europa maakte.

'Never change a winning team', is het gezegde. Maar u doet het toch.

Thomas Leysen: 'Net omdat er een winning team is, kan ik met een gerust hart vertrekken. Er staat een sterk managementteam en de strategie is duidelijk. Ik doe het nu acht jaar, bij mijn afscheid zal de teller op negen jaar staan. Op zich is dat al heel lang. Ik heb het gevoel dat ik KBC gegeven heb wat ik kon. Als het nu niet lukt om te vertrekken, zou het op andere momenten nog moeilijker gaan. Ik heb mijn plicht gedaan.'

Wanneer borrelde de gedachte voor het eerst op?

Leysen: 'Ik had het al lang voor mezelf uitgemaakt en eind vorig jaar heb ik de beslissing definitief genomen. Maar bij de aandeelhoudersvergadering van vorige maand was de tijd nog niet rijp om het aan te kondigen. Om volledig transparant te zijn, wachten we niet op de volgende en brengen we het nu naar buiten.'

Afgaande op de stalinistische scores bij herverkiezingen, bent u razend populair bij de KBC-beleggers.

Leysen: 'Blijkbaar wel. Ik heb het ook heel graag gedaan en dat zal de komende negen maanden niet anders zijn. Maar je moet je niet vastklampen aan functies. Ik ben ook geen bankier in hart en nieren. Ik vertrek met een gerust geweten.'

Er kwam geen beursreactie op de aankondiging van uw vertrek.

Leysen: 'Dat is een illustratie dat het goed gaat met KBC en dat dit een goed moment is. In turbulente tijden zou een vertrek van de voorzitter tot ongerustheid leiden.'

U bent ook voorzitter van de materialengroep Umicore en Mediahuis. Er wordt gezegd dat vooral Mediahuis veel van uw aandacht vraagt.

Leysen: 'Ik heb een zeer volle agenda. Mediahuis slorpte veel tijd op in de onderhandelingsfase van onze recente Ierse overname, maar nu is dat weer minder. Ook Umicore en KBC vragen mijn aandacht.'

Wat gaat u in de vrijgekomen tijd doen?

Leysen: 'Ik ga me zeker niet vervelen Met het voorzitterschap van Umicore, Mediahuis en de Koning Boudewijnstichting zal ik niet in een zwart gat vallen. Er komt ruimte om andere zaken te doen, ook op privévlak. Ik werd de voorbije jaren vaak gevraagd voor boeiende internationale mandaten. Nu kan ik daar met een opener geest naar kijken.'

Een klassiek scenario is dat de CEO voorzitter wordt. Maar door de relatief jonge leeftijd (54 jaar) en alomgeprezen dynamiek van KBC-CEO Johan Thijs is dat wellicht geen piste.

Leysen: 'Nee, dat is niet aan de orde. De raad van bestuur is zeer tevreden met zijn huidige rol en ik denk dat hij daar zelf ook nog veel zin in heeft.'

Wie moet u dan wel opvolgen?

Schermvullende weergave Voorzitter Thomas Leysen tuurt uit het raam van zijn kantoor in het KBC-hoofdkwartier in Molenbeek. ©Saskia Vanderstichele

Leysen: 'Daar buigen we ons in het benoemingscomité over. De nieuwe voorzitter moet uiteraard een draagvlak hebben bij alle stakeholders.'

Moet de volgende KBC-voorzitter een Vlaming zijn? Of kan het bijvoorbeeld ook een Tsjech zijn, gezien KBC daar een dochter heeft?

Leysen: 'Daar doe ik geen uitspraken over. Ik zal als voorzitter van het benoemingscomité mee zoeken naar een opvolger, maar het is zeker niet zo dat ik die eigenhandig zal aanduiden. Ik zal mijn zeg hebben, maar wil niet de doorslaggevende stem zijn.'

Big Tech komt steeds nadrukkelijker op het terrein van de banken. Moet de volgende voorzitter vertrouwd zijn met de IT-wereld?

Leysen: 'De verdere digitalisering van het hele financiële wezen blijft de komende jaren centraal staan. Dat wordt inderdaad meegenomen in onze zoektocht.'

Bij de Nederlandse financiële speler Van Lanschot Kempen vinden ze ondanks maanden zoeken geen nieuwe voorzitter, waardoor ex-KBC-CEO Willy Duron twee jaar langer voorzitter blijft. Vreest u zo'n scenario?