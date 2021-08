KBC wekt IT-dochter opnieuw tot leven

Bijna tien jaar geleden besloot KBC zijn internedienstenbedrijf Global Services om besparingsredenen op te laten gaan in de groep. Nu verplichten de strengere Europese bankenregels de financiële groep haar dochter nieuw leven in te blazen.

Om tegemoet te komen aan die eisen worden de interne diensten en IT-activiteiten nu weer afgesplitst van de groep. Dat moet garanderen dat eventuele schulden die KBC later op groepsniveau uitgeeft aan de juiste Europese voorwaarden voldoen in een afwikkelingsscenario.

Die overstap zal geen enkele impact hebben op de resultaten, het personeelsbestand of op de activiteiten van de bank en verzekeraar in België of het buitenland, zegt KBC. Ook bij de vakbonden valt te horen dat er geen gevolgen zullen zijn voor het statuut, het salaris, de job of de anciënniteit van de betrokken werknemers.