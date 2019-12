KBC wikt verkoop Antwerpse Boerentoren

Het Antwerpse monument is al sinds de jaren 30 in handen van de voorgangers van de bank en verzekeraar KBC. Die heeft het stadsbestuur laten weten niet per se eigenaar te willen blijven van de toren.

De KBC-toren, zoals het gebouw officieel heet, is sinds vorige zomer gesloten nadat op verschillende plaatsen asbestresten werden aangetroffen. De renovatiewerken gingen aanvankelijk twee jaar duren. Maar omdat het verwijderen van die schadelijke resten veel moeilijker blijkt dan ingeschat, zal de renovatie veel meer tijd in beslag nemen, zegt KBC in een persbericht. De bank en verzekeraar verwacht nu dat de Boerentoren pas in 2024 de deuren opent.