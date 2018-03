KBC zoekt uitweg voor 50-plussers

Hebben oudere werknemers een toekomst in de financiële sector?

‘Schrijf hen niet te snel af. We moeten ermee ophouden generaties tegen elkaar op te zetten. Ik ontken niet dat naarmate een werknemer ouder wordt, zijn aanpassingsvermogen gemiddeld gezien vermindert. Maar dat wordt overdreven. We moeten niet doen alsof alleen jongeren de goede werknemers zijn en ouderen de problematische. Dat is geen lineaire lijn. Zo zijn er veel ouderen die nog steeds grote diensten bewijzen aan het bedrijf, net zoals er jongeren zijn die door hun gebrek aan ervaring nog weinig bijdragen.’

Een 55-jarige in de financiële sector verdient 62 procent meer dan een 25-jarige. Moet het principe van anciënniteit - hoe ouder, hoe meer loon - weg?

‘Bij KBC is dat vorige zomer al afgezwakt in de nieuwe verloningsafspraken. Ik sta kritisch tegenover de mensen die alle anciënniteitsregels met één vingerknip willen weggooien. Zoals gezegd, leidt meer ervaring in veel gevallen tot betere prestaties. De geschiedenis heeft ook haar rechten.’

Kan iemand van pakweg 45 of 50 jaar nog van loopbaan veranderen binnen KBC?

‘Waarom niet? Dat is heel realistisch. Meer nog: door de krapte op de arbeidsmarkt zullen bedrijven straks niet anders kunnen dan oudere werknemers in te zetten voor nieuwe functies. Vroeger was een bankjob vaak voor het leven. Maar als we met zijn allen langer gaan werken, zullen we daar met een nieuwe bril naar moeten kijken. Het is vooral een kwestie van mentale flexibiliteit.'