Kandidaat-bank NewB mikt op verlengingen

NewB, dat ontstond als een tegenreactie op de bankencrisis, loopt een race tegen de klok om de middelen binnen te halen die de Nationale Bank als toezichthouder nodig acht om het project een bankvergunning toe te kennen. NewB lanceerde eind oktober een kapitaalronde om 30 miljoen euro binnen te halen, maar het blijft nagelbijten of het daar in slaagt.

Waakhond

Maar zelfs als NewB niet de noodzakelijke 30 miljoen euro op zak heeft, hoeft dat nog niet meteen game over te betekenen voor het project. Naar de redactie vernam heeft NewB de afgelopen dagen met de Belgische financiële waakhond, de FSMA, samengezeten om de deadline van de kapitaaloperatie met een week te verschuiven. De toezichthouder zou geen bezwaar hebben, luidt het. De FSMA wilde geen commentaar geven.

Ook Tom Olinger, de CEO van NewB, wil niet ingaan op vragen over eventuele verlengingen. 'De campagne stopt woensdag', zegt Olinger, die zich opvallend optimistisch toont. 'De zaken gaan nu zeer snel vooruit, we hebben er vertrouwen in dat ons doel woensdag nog wordt bereikt.'