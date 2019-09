Kandidaat-bank NewB staat voor cruciale stap

NewB diende in het voorjaar een aanvraag in voor een banklicentie en daarmee is het project officieel op de rails gezet. Uiterlijk eind februari volgend jaar moeten de toezichthouders een beslissing vellen over het dossier van meer dan 3.000 pagina’s. Volgens Vidts zit NewB op schema en is de coöperatie bezig de structuur op poten te zetten. NewB moet garanderen dat het vooruitgang boekt met het opzetten van IT-systemen, het uitbouwen van zijn organisatie en het invoeren van complianceregels.