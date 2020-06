Kapitein ING verlaat schip in volle storm

Het plotse vertrek van CEO Erik Van Den Eynden zorgt voor onrust bij het personeel van ING België. De bank heeft naast corona ook vele interne problemen op te lossen.

Een persoonlijke beslissing om nieuwe oorden te verkennen en meer fun te hebben. Zo verantwoordde Erik Van Den Eynden zijn vertrek als CEO van ING België. De reacties variëren echter van 'slechte timing' tot 'de ceo ontloopt zijn verantwoordelijkheid'.

'Dit zal de onrust bij de bank niet wegnemen. Integendeel', vreest BBTK-afgevaardigde Pascal Breyer .Van Den Eynden heeft steeds ingezet op een positief communicatiebeleid en aantrekkelijke toekomstverhalen, maar nu lijken er vooral donkere wolken te hangen boven de Belgische grootbank met een Nederlandse moeder.

Nieuwe schoonmoeder

ING-groeps-CEO Ralph Hamers, die jaren gelden een grote herstructurering in gang zette om het bedrijf agile en digitaal te maken trekt naar de Zwitserse concurrent UBS op een moment dat het werk nog lang niet af is. Vooral de samenvoeging van de Belgische en de Nederlandse banken blijft een grote werf en de Nationale Bank verzet zich tegen een volledige integratie. Het is wachten op de nieuwe plannen van zijn opvolger Steven van Rijswijk.

Tegelijk boezemt de benoeming van Pinar Abay, als directeur Benelux weinig vertrouwen in. De Turkse voerde een harde herstructurering door bij ING Turkije.

Kwakkelende IT

Hamers' droom om ING digitale bankdiensten te laten aanbieden in de stijl van techreuzen uit Silicon Valley blijkt moeilijker te realiseren dan verwacht. De IT-organisatie kan het tempo niet volgen. In België verkondigde Van Den Eynden met vuur de toekomst van makkelijk bankieren via een app, maar de uitvoering is een processie van Echternach. Terwijl KBC en Belfius aan de lopende band nieuwe digitale diensten uitrollen zitten ING-klanten met twee apps opgescheept: één verouderde en één die maar half af is.

Kantoorsluitingen

Terwijl concurrenten de tijdelijke corona-sluiting van kantoren hebben teruggedraaid om de commerciële motor te laten draaien, houdt ING de helft van de eigen kantoren dicht en zijn enkel afspraken mogelijk. Ook zelfstandige uitbaters met verschillende vestigingen moeten een deel van hun kantoren niet heropenen. Dat is een ramp voor hun inkomsten.

Er is de vrees dat de tijdelijke corona-sluiting van kantoren definitief wordt.

Maar er is ook de vrees dat ING de coronacrisis gebruikt om te testen of de bank het met een pak minder vestigingen kan doen. De tijdelijke sluiting zou dan definitief worden. Had ING al niet drastisch gesnoeid in 2016 met een halvering van zijn kantorennet? Ja, ING heeft nu 582 kantoren, maar de concurrentie zat ook niet stil. BNP Paribas Fortis zal slechts 411 kantoren overhouden in 2022 en KBC landt volgend jaar op 412 bemande kantoren.

KYC ofte fraudebestrijding

Een groot vraagteken is de impact van KYC (Know Your Customer), reglementering die bepaalt dat banken hun klanten goed moeten kennen. Van naam, beroep, adres tot de herkomst van geld en een risicoprofiel. Dat dient om witwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme actief op te sporen. ING werd door de regulatoren aangemaand om beter zijn best te doen, na een monsterschikking van 775 miljoen euro voor te lakse controle op witwassen. ING België kreeg vorig jaar een boete.

KYC is momenteel 'topprioriteit' bij de Belgische bank. Liefst 2.500 mensen zijn sinds vorig jaar alle klantendossiers minutieus aan het uitspitten en roepen klanten op om ontbrekende gegevens aan te brengen. Maar volgens verschillende bronnen gaat ING België nogal driest te werk en worden klanten op zeer korte termijn buiten gezet, soms zonder dat ze kans kregen om uitleg te verschaffen.

Volgens ING kregen al duizenden Belgen een brief dat de commerciële relatie wordt stopgezet deze maand omdat gegevens in het dossier ontbraken of een 'lage commerciële activiteit'. Maar blijkbaar hebben ook heel wat klanten waar niets mis mee was 'door een fout' plots zo'n opzegbrief gekregen. Duidelijk is dat KYC ook weegt op de commerciële slagkracht van de bank.

Kredietstop

Wie vandaag een lening bij ING wil aangaan komt meestal van een kale reis thuis. Zowel voor particulieren als voor bedrijven gelden er kredietstops, blijkt uit verschillende getuigenissen. Voor nieuwe klanten doet ING geen moeite om gunstig kredietvoorstellen te doen. Officieel om de aandacht te concentreren op het actieve beheer van bestaande klanten. In de praktijk krijgen ook bestaande klanten soms het deksel op de neus bij hypothecaire leningen of andere kredietvormen zoals een kredietkaart.

Dat is bizar want de banken schreeuwen sinds de coronacrisis van de daken dat de kredietkraan openstaat om gezinnen en bedrijven te helpen en de ECB draaide de geldkraan daar voor open. Van Den Eynden geeft toe dat er een rem staat op de kredietverlening voor vastgoedpromotie. Aan de kantoren werd expliciet meegedeeld dat er geen krediet meer verleend mag worden aan vastgoed dat verhuurd wordt. In de praktijk gaat die kredietstop erg ver. Een commercieel medewerker zag op een maand tijd 20 vastgoeddeals door de vingers ziet glippen.