Kate gidst KBC-klanten naar digitale wereld

KBC tilt zijn bankdiensten naar een hoger niveau. Kate, een gepersonaliseerde stemassistent op de smartphone, kan bankzaken regelen, maar ook persoonlijke documenten terugvinden, een treinticket kopen of besparingsvoorstellen doen.

De lancering van een spraakgestuurde digitale assistent met artificiële intelligentie (AI) is een opmerkelijke stap voor een klassieke grootbank. Toch is het concept niet aangepraat door dure consultants. 'Ik liep al een tijd met het idee rond om die richtig uit te gaan', zegt CEO Johan Thijs. 'Pas in de zomer van vorig jaar zijn we er echt over gaan nadenken en samen met directeur innovatie Erik Luts hebben we het project in december voorgesteld aan de raad van bestuur.'

De IT'ers van KBC zaten sinds dit voorjaar te programmeren aan een bijzonder project. Nu het prototype klaar is, kon Thijs vrijdag met zichtbare voldoening zijn nieuwe baby Kate voorstellen via een webinar. Geen saaie bankiersspeech in driedelig maatpak, wel een 'Yes, we can'-presentatie met losgeknoopt hemdje in Silicon Valleystijl.

'10 euro overschrijven naar Anne.' In de demo herkent Kate het commando en vraagt Thijs om een bevestiging. Twee seconden later toont Thijs zijn smartphone: de overschrijving is een feit. Dan doet de assistent een voorstel: 'In jouw regio liggen sommige energietarieven 40 euro lager dan jouw tarief. Wil je besparen?' De demo werkt perfect in het Engels. Tegen het jaareinde zijn ook andere talen beschikbaar, verzekert Thijs.

Kate - voluit KBC Assistant To Ease your life - is het bankenzusje van de bekende slimme assistenten Siri (Apple) en Alexa (Amazon). Vanaf november vinden particuliere klanten van KBC in België, Tsjechië en andere landen Kate gratis in hun app. Bedrijfsklanten volgen later.

Digitale platformen

Kate lijkt een volledig nieuw concept, maar bouwt eigenlijk voort op de digitale inspanning van 1,5 miljard euro die KBC drie jaar geleden in gang zette. 'Toen zijn we begonnen met het bouwen van digitale platformen, het digitaliseren van processen en het toevoegen van functies aan de app, van het betalen van een tankbeurt met de telefoon, tot het krijgen van korting in een winkel. Dat voegen we nu allemaal samen.' Daardoor zijn de kosten van dit nieuwe speeltje relatief beperkt, zegt Thijs. '40 miljoen euro, dat is minder dan 1 procent van onze kosten.'

€ 40 miljoen Kate De ontwikkeling van Kate kost ruim 40 miljoen euro.

'Het grote verschil is dat we met Kate proactief kunnen werken en de klant voorstellen doen. Die voorstellen zijn dankzij artificiële intelligentie gepersonaliseerd', zegt Thijs. De klant kan kiezen wanneer en hoe hij de diensten gebruikt. 'De consument van vandaag wil niet wachten en zelf de controle houden', zegt Thijs.

In november lanceert Kate een 15-tal 'veelgebruikte' toepassingen, maar Thijs verzekert dat er continu nieuwe diensten worden toegevoegd. 'Maar beoordeel ons pas in november volgend jaar. Dan heeft Kate zo'n 50 functies en zal ze dankzij deep learning veel slimmer geworden zijn.'

Kantoren

Klanten gebruiken de digitale systemen almaar gretiger en de coronacrisis zet daar een turbo op. 'Om het met Cruijff te zeggen: elk nadeel heb zijn voordeel', zegt Thijs. Maar hij benadrukt dat dit geen tijdelijk fenomeen is en dat er verder moet worden gegaan op de digitale weg. En het betekent niet dat KBC versneld kantoren zal sluiten, verzekert Thijs. 'We hebben geen plan om tegen pakweg 2023 x-aantal vestigingen over te houden.'

Alleen bankdiensten digitaliseren is volgens Thijs maar een eerste stap in een wereld waar data een revolutie veroorzaken zoals elektriciteit een eeuw geleden. 'Dat werkt even, maar dat is niet genoeg. We moeten meer doen, het productaanbod uitbreiden en platformen bouwen', zegt de CEO.

Met die gratis diensten trekken we mensen aan die wel andere producten kopen. Johan Thijs CEO KBC

Dat doen concurrenten ook, bewees Belfius recentelijk met een deal voor mobiele bankdiensten met Proximus. Ook KBC had een samenwerkingsakkoord met Proximus. Thijs: 'Dat blijft lopen en via onze app kun je nu ook prepaidkaarten van Proximus opladen. Maar Proximus werkt ook met anderen om de activiteiten te diversifiëren. Zo werkt de wereld. Wij hebben ook een akkoord met Telenet en anderen.'

Gaat KBC geld verdienen aan Kate en de verdere uitbreiding van zijn app? 'We creëren diensten die supereenvoudig zijn en veel gebruikt worden. Via onze app worden meer tickets voor het openbaar vervoer verkocht dan via de app van de NMBS. Maar die diensten zijn gratis en dat is de bedoeling in deze fase. We trekken er veel nieuwe klanten mee aan die ook andere producten kopen waar we aan verdienen, van verzekeringen tot beleggingen.'