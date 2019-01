Kempische vastgoedgroep Heylen stort zich op fintech

De Kempense vastgoedinvesteerder Heylen zet met financiële technologie in op de e-commercerevolutie. Via dochter Finventory kunnen bedrijven makkelijker werkkapitaal losweken voor hun groeiende voorraden.

Ook zo opgelucht als u tijdens het online kerstshoppen een groene bol te zien krijgt die u geruststelt dat uw cadeau nog beschikbaar is? Wellicht vindt u het dan ook vanzelfsprekend dat dat pakketje een dag later wordt geleverd.

Die vaststelling maakt Didier Clerx, de topman van Heylen Group, een holding die bij het grote publiek vooral bekend is als een specialist in logistiek vastgoed. ‘Bedrijven hebben nood aan steeds grotere voorraden om goed in te kunnen spelen op het veranderende gedrag van hun klanten. Wat vandaag wordt besteld, moet morgen thuis worden geleverd. Dat vergt een compleet andere mindset, zowel van de ondernemingen als van de banken die hen financieren.’

Clerx legt uit. ‘Vroeger was een bedrijf financieel gezond als het een heel beperkte voorraad had. Al was het maar omdat het risico dan kleiner was dat je met een onverkoopbare stock zat als het economisch fout ging. Maar ondernemingen kunnen zich dat nu veel minder permitteren, omdat ze het risico lopen hun klanten niet snel genoeg te kunnen bedienen. Maar het vergt enorm veel bedrijfskapitaal om zo’n voorraad te financieren. Banken zijn doorgaans niet happig om met extra geld over de brug te komen omdat ze te weinig zicht hebben op de eventuele risico’s die aan het beheer van die voorraden kleven.’

Om dat probleem van de baan te helpen richtte Heylen Group een tweetal jaar geleden het financiëletechnologiebedrijf Finventory op. ‘Aanvankelijk wilden we zelf een platform opzetten waarmee ondernemingen hun voorraden makkelijker kunnen financieren’, zegt Frank Husken, de algemeen directeur van Finventory. ‘Maar al snel zagen we in dat het nuttiger was ons om te turnen tot dienstverlener voor banken die bedrijven werkkapitaal verschaffen. We ontwikkelen tools waarmee banken op een veel transparantere en uniforme manier voorraden van bedrijven kunnen screenen en opvolgen, wat hen meer vertrouwen geeft om kapitaal te verstrekken.’

Husken geeft een specialist in tuinartikelen als voorbeeld. ‘Stel dat die zo’n 1.000 barbecues in stock heeft. In maart zullen die meer waard zijn dan in september, want met de herfst in aantocht zullen mensen zich minder snel een nieuw toestel aanschaffen. Door uitgekiende data-analyse van verschillende factoren zoals ouderdom, omzet, de fabrikant van die goederen... kan je inschatten wat de seizoensinvloeden zijn. Bovendien kunnen we banken een veel beter inzicht geven in de bevoorradingsketen van de bedrijven waarmee ze samenwerken. Wat dat betreft rijden veel financiële instellingen nu nog met de blinddoek om.’

Finventory werkt samen met twee grootbanken uit België en Nederland. Die hebben de tools van Finventory al in een honderdtal ondernemingen gebruikt, van vleesverwerkende bedrijven tot een overkoper van fietsen. Maar de ambities reiken verder. ‘Sinds deze zomer zijn we een versnelling hoger geschakeld en werken we op een iets grotere schaal’, geeft Clerx mee. ‘Het doel is Finventory te laten uitgroeien tot een Europees bedrijf.’

Keukentoestellen

De Herentalse Heylen Group, die wordt gecontroleerd door de ondernemer Wim Heylen, staat erom bekend te investeren in meerdere bedrijvenclusters. Logistiek vastgoed is wellicht de bekendste sector waarin de groep actief is. Maar sinds de overname van de Koninklijke Nederlandse Munt, twee jaar geleden, is Heylen een van de twee enige bedrijven ter wereld die geldmunten slaan. Daarnaast bezit Heylen Group onder meer Boretti, een merk van keukentoestellen en fornuizen, en de voedingsgroep RVDP.